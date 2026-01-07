comscore
  7000mah Battery Realme GT 7T Gets 4000 Discount Amazon Offer Price Specification Features

7000mAh बैटरी वाले फाडू Realme GT 7T फोन पर 4000 का बंपर Discount, न चूकें बंपर Deal

7000mAh battery Realme GT 7T gets 4000 discount amazon offer price specification features: रियलमी जीटी 7टी पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 07, 2026, 11:43 AM (IST)

Realme GT 7T (1)
18

Realme GT 7T Processor

Realme GT 7T स्मार्टफोन को MediaTek Dimensity 8400-Max प्रोसेसर के साथ लाया गया है। इस चिप के साथ फोन में Mali-G720 GPU भी मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में Android 15 बेस्ड realme UI 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है।

Realme GT 7T (4)
28

Realme GT 7T Battery

Realme GT 7T स्मार्टफोन 7000mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। इसको 120W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसके साथ हैंडसेट में Proximity, Ambient light, Color temperature और E-compass जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Realme GT 7T (2)
38

Realme GT 7T Camera

फोटोग्राफी के लिए Realme GT 7T फोन में 50MP का Sony IMX896 लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f 1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है। इसका अपर्चर f 2.2 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Realme GT 7T
48

Realme GT 7T Display

Realme GT 7T फोन में 6.8 इंच का एचडी डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2800×1280 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैंपलिंग रेट 360Hz है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 94 प्रतिशत है।

Realme GT 7T (6)
58

Realme GT 7T Selfie Camera

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme GT 7T में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f 2.4 है। इससे भी 4K वीडियो शूट की जा सकती है।

Realme GT 7T (5)
68

Realme GT 7T Connectivity

Realme GT 7T में 5G, 4G, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी गई है।

Realme GT 7T (7)
78

Realme GT 7T Price

Realme GT 7T फोन अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 36,999 रुपये है। इस हैंडसेट का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 40,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme GT 7T (3)
88

Realme GT 7T Offers

Realme GT 7T पर 4000 रुपये का फ्लैट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस मोबाइल फोन पर 1,301 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 35,149 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।