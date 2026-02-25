7000mAh बैटरी वाला Realme फोन केवल 894 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 25, 2026, 02:24 PM (IST)
फोटो और वीडियो के लिए Realme 15x फोन में 50MP का Sony IMX852 सेंसर दिया गया है। इसका रेजलूशन 4096x3072, फील्ड ऑफ व्यू 76° और अपर्चर f/1.8 है। इससे एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।
कंपनी ने Realme 15x स्मार्टफोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1570*720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसकी स्क्रीन का कलर गेमट 83 प्रतिशत NTSC है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.4 प्रतिशत है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए Realme 15x में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और ARM Mali-G57 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB तक है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स, अंडरवॉटर और प्रो जैसे कई कैमरा मोड दिए गए हैं।
रियलमी 15एक्स में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।
यह मोबाइल फोन 7000mAh की जंबो बैटरी से लैस है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसका वजन 212 ग्राम है।
Realme 15x 5G स्मार्टफोन क्रोमा पर 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है। इस मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 21,999 रुपये में मिल रहा है।
रियलमी के इस मोबाइल फोन पर फिलहाल कोई बैंक डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे 894 रुपये की न्यूनतम EMI पर खरीदा जा सकता है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information