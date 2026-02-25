7000mAh बैटरी वाला Realme फोन केवल 894 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

2 8

Realme 15x 5G Display

कंपनी ने Realme 15x स्मार्टफोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1570*720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसकी स्क्रीन का कलर गेमट 83 प्रतिशत NTSC है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.4 प्रतिशत है।