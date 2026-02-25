comscore
  • 7000mah Battery Realme 15x 5g On 894 Emi Croma Discount Offer Price Specification

7000mAh बैटरी वाला Realme फोन केवल 894 रुपये महीने में, खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

7000mAh battery Realme 15x 5G on 894 emi croma discount offer price specification: Realme 15x 5G को बहुत सस्ते में घर लाया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 25, 2026, 02:24 PM (IST)

Realme 15x 5G (1)zoom icon
18

Realme 15x 5G Camera

फोटो और वीडियो के लिए Realme 15x फोन में 50MP का Sony IMX852 सेंसर दिया गया है। इसका रेजलूशन 4096x3072, फील्ड ऑफ व्यू 76° और अपर्चर f/1.8 है। इससे एचडी वीडियो शूट की जा सकती है।

Realme 15x 5G (2)zoom icon
28

Realme 15x 5G Display

कंपनी ने Realme 15x स्मार्टफोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 1570*720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसकी स्क्रीन का कलर गेमट 83 प्रतिशत NTSC है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.4 प्रतिशत है।

Realme 15x 5G (6)zoom icon
38

Realme 15x 5G Chip

बेहतर फंक्शनिंग के लिए Realme 15x में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और ARM Mali-G57 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB तक है। इसमें 8 जीबी रैम मिलती है।

Realme 15x 5Gzoom icon
48

Realme 15x 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स, अंडरवॉटर और प्रो जैसे कई कैमरा मोड दिए गए हैं।

Realme 15x 5G (5)zoom icon
58

Realme 15x 5G Connectivity

रियलमी 15एक्स में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसमें सुरक्षा के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Realme 15x 5G (4)zoom icon
68

Realme 15x 5G Battery

यह मोबाइल फोन 7000mAh की जंबो बैटरी से लैस है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसका वजन 212 ग्राम है।

Realme 15x 5G (7)zoom icon
78

Realme 15x 5G Price in India

Realme 15x 5G स्मार्टफोन क्रोमा पर 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है। इस मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 21,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme 15x 5G (3)zoom icon
88

Realme 15x 5G Deals

रियलमी के इस मोबाइल फोन पर फिलहाल कोई बैंक डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसे 894 रुपये की न्यूनतम EMI पर खरीदा जा सकता है।