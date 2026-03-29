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6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर 1500 रुपये की छूट, बिल्कुल मिस न करें गजब डील

6500mAh battery featured Vivo Y21 5G discount on Croma Price in India specs offer: वीवो के फोन पर गजब डील। इतने कम में घर लाने का मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 29, 2026, 10:39 AM (IST)

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Vivo Y21 5G Display

Vivo Y21 5G फोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही कंपनी ने डिस्प्ले में 1200 Nits की ब्राइटनेस दी है।

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Vivo Y21 5G Performance

Vivo Y21 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में कंपनी ने IP65 रेटिंग दी है। साथ ही यह फोन SGS-सर्टिफाइड Military Grade फीचर्स के साथ आता है। यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।

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Vivo Y21 5G RAM

Vivo Y21 5G फोन में कंपनी ने 3 वेरिएंट्स पेश किए हैं। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।

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Vivo Y21 5G Camera

Vivo Y21 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है।

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Vivo Y21 5G Selfie Camera

Vivo Y21 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

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Vivo Y21 5G Battery

Vivo Y21 5G फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

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Vivo Y21 5G Price

Vivo Y21 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इस फोन को अभी आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

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Vivo Y21 5G Discount

Vivo Y21 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को Croma से खरीदने पर आपको अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलने वाला है।