6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर 1500 रुपये की छूट, बिल्कुल मिस न करें गजब डील

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Vivo Y21 5G Performance

Vivo Y21 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में कंपनी ने IP65 रेटिंग दी है। साथ ही यह फोन SGS-सर्टिफाइड Military Grade फीचर्स के साथ आता है। यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।