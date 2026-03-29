6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर 1500 रुपये की छूट, बिल्कुल मिस न करें गजब डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 29, 2026, 10:39 AM (IST)
Vivo Y21 5G फोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही कंपनी ने डिस्प्ले में 1200 Nits की ब्राइटनेस दी है।
Vivo Y21 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में कंपनी ने IP65 रेटिंग दी है। साथ ही यह फोन SGS-सर्टिफाइड Military Grade फीचर्स के साथ आता है। यह फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है।
Vivo Y21 5G फोन में कंपनी ने 3 वेरिएंट्स पेश किए हैं। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।
Vivo Y21 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है।
Vivo Y21 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo Y21 5G फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo Y21 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इस फोन को अभी आप सस्ते में खरीद सकते हैं।
Vivo Y21 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को Croma से खरीदने पर आपको अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलने वाला है।
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