50MP कैमरे वाला Vivo T4R 5G फोन Flipkart पर हुआ सस्ता, मिल रही छप्परफाड़ डील

50MP Camera Featured Vivo T4R 5G Flipkart Discount Deal Price Features Specs: वीवो टी4आर पर बंपर डील मिल रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 10, 2026, 03:44 PM (IST)

Vivo T4R 5G (12)zoom icon
18

Vivo T4R 5G Basic

Vivo T4R 5G स्मार्टफोन IP68 & IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब है कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इस फोन में Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे Twilight Blue और Arctic White में पेश किया गया है।

Vivo T4R 5G (9)zoom icon
28

Vivo T4R 5G Platform

Vivo T4R स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 4 × 2.6 GHz + 4 × 2.0 GHz है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB है।

Vivo T4R 5G (11)zoom icon
38

Vivo T4R 5G Camera

Vivo T4R 5G डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें OIS सपोर्ट करने वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.79 है। इसके अलावा, फोन में 2MP का सेकेंडरी लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है।

Vivo T4R 5G (10)zoom icon
48

Vivo T4R 5G Display

कंपनी ने Vivo T4R में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Vivo T4R 5G (15)zoom icon
58

Vivo T4R 5G Front Camera

Vivo T4R फोन 32MP कैमरा के साथ आता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसके जरिए शानदार सेल्फी क्लिक करने के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकती है।

Vivo T4R 5G (14)zoom icon
68

Vivo T4R 5G Battery

वीवो के इस स्मार्टफोन में 5700mAh की बैटरी दी गई है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।

Vivo T4R 5G (8)zoom icon
78

Vivo T4R 5G Price in India

Vivo T4R 5G स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 20,999 रुपये में मिल रहा है। इस कीमत में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 24,999 रुपये है।

Vivo T4R 5G (13)zoom icon
88

Vivo T4R 5G Offers

HDFC समेत कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड से डिवाइस खरीदने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 1,201 रुपये की EMI मिल रही है। साथ ही, 20,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।