मात्र 659 रुपये महीने पर आपका होगा 50MP कैमरे वाला Oppo A3 5G फोन, यहां मिल रहा जंबो Offer

Oppo A3 5G Display

बेहतर व्यूइंग के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1604 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 264PPI है।