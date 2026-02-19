comscore
मात्र 659 रुपये महीने पर आपका होगा 50MP कैमरे वाला Oppo A3 5G फोन, यहां मिल रहा जंबो Offer

50MP Camera Featured Oppo A3 5G on 659 emi per month croma discount offer price specification: ओप्पो ए3 5जी किफायती फोन है, जिसे और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 19, 2026, 11:48 AM (IST)

Oppo A3 5G (7)zoom icon
Oppo A3 5G Size and Weight

Oppo A3 स्मार्टफोन की हाइट 16.57cm, चौड़ाई 7.60cm और थिकनेस 0.77cm है। इस फोन का वजन 187 ग्राम है। इसमें 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 6 जीबी है।

Oppo A3 5G (5)zoom icon
Oppo A3 5G Display

बेहतर व्यूइंग के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1604 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 264PPI है।

Oppo A3 5G (1)zoom icon
Oppo A3 5G Camera

फोटो खींचने के लिए कंपनी ने Oppo A3 में 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके जरिए 1080P में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Oppo A3 5G (6)zoom icon
Oppo A3 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए Oppo A3 5G में 5MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टीकर और एक्सट्रा एचडी जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Oppo A3 5G (3)zoom icon
Oppo A3 5G Battery

ओप्पो का यह मोबाइल फोन 5100mAh बैटरी से लैस है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है। प्राइवेसी के लिए हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Oppo A3 5G (2)zoom icon
Oppo A3 5G Connectivity

Oppo A3 में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है।

Oppo A3 5Gzoom icon
Oppo A3 5G Price in India

क्रोमा पर Oppo A3 स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये है। इस दाम में 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। यह केवल Nebula Red और Ocean Blue कलर में अवेलेबल है।

Oppo A3 5G (4)zoom icon
Oppo A3 5G Deals

ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 659 रुपये की EMI भी दी जा रही है। हालांकि, इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर नहीं दिया जा रहा है।