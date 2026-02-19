मात्र 659 रुपये महीने पर आपका होगा 50MP कैमरे वाला Oppo A3 5G फोन, यहां मिल रहा जंबो Offer

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 19, 2026, 11:48 AM (IST)
Oppo A3 स्मार्टफोन की हाइट 16.57cm, चौड़ाई 7.60cm और थिकनेस 0.77cm है। इस फोन का वजन 187 ग्राम है। इसमें 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 6 जीबी है।
बेहतर व्यूइंग के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1604 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 264PPI है।
फोटो खींचने के लिए कंपनी ने Oppo A3 में 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसके जरिए 1080P में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग के लिए Oppo A3 5G में 5MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टीकर और एक्सट्रा एचडी जैसे फीचर्स मिलते हैं।
ओप्पो का यह मोबाइल फोन 5100mAh बैटरी से लैस है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है। प्राइवेसी के लिए हैंडसेट में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।
Oppo A3 में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है।
क्रोमा पर Oppo A3 स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये है। इस दाम में 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। यह केवल Nebula Red और Ocean Blue कलर में अवेलेबल है।
ओप्पो के इस स्मार्टफोन पर 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 659 रुपये की EMI भी दी जा रही है। हालांकि, इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर नहीं दिया जा रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information