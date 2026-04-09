comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • 50mp Camera 6000mah Battery Oppo Reno 14 5g 2000 Discount Price In India Specs Flipkart Offer

50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले OPPO Reno 14 5G को 2000 सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रही धुंआधार Deal

50MP camera 6000mah battery OPPO Reno 14 5G 2000 discount price in india specs flipkart offer: ओप्पो का यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर सस्ते में मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 09, 2026, 11:43 AM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
OPPO Reno 14 (5)zoom icon
18

OPPO Reno 14 5G Battery

OPPO Reno 14 में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इस फोन की डायमेंशन 157.90×74.73x 7.32mm और वजन 187 ग्राम है।

OPPO Reno 14 (8)zoom icon
28

OPPO Reno 14 5G Display

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 6.59 इंच के फ्लैट OLED डिस्प्ले से लैस है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

OPPO Reno 14 (2)zoom icon
38

OPPO Reno 14 5G Chip

फास्ट वर्किंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रेनो 14 स्मार्टफोन में Dimensity 8350 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Mali-G615 MC6 GPU मिलता है। इसमें 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।

OPPO Reno 14 (4)zoom icon
48

OPPO Reno 14 5G Camera

OPPO Reno 14 फोन को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया गया है। इसमें 50MP का IMX882 सेंसर, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का periscope सेंसर मिलता है। इसमें 4के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।

OPPO Reno 14zoom icon
58

OPPO Reno 14 5G Selfie Camera

यह मोबाइल फोन 50MP सेल्फी कैमरा से लैस है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें भी बैक कैमरे की तरह 4के वीडियो शूट करने सुविधा मिलती है।

OPPO Reno 14 (1)zoom icon
68

OPPO Reno 14 5G Connectivity

OPPO Reno 14 स्मार्टफोन 5G, 4G, वाईफाई, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ आता है। इस हैंडसेट में सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है।

OPPO Reno 14 (7)zoom icon
78

OPPO Reno 14 5G Price in India

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 39,999 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 46,480 रुपये में अवेलेबल है।

OPPO Reno 14 (3)zoom icon
88

OPPO Reno 14 5G Offers

इस 5जी स्मार्टफोन पर 2000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस डिवाइस पर 1,959 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज डील भी मिल रही है।