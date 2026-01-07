comscore
50MP+12MP+2MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले Samsung फोन पर धमाल Offer, 1530 रुपये महीना देकर बनाएं अपना

50MP 12MP 2MP camera 5000mah battery featured Samsung Galaxy A36 5G croma discount offer price specification : सैमसंग गैलेक्सी ए36 को किफायती दाम में क्रोमा से ऑर्डर किया जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 07, 2026, 04:36 PM (IST)

Samsung Galaxy A36 5Gzoom icon
18

Samsung Galaxy A36 5G Processor

Samsung Galaxy A36 फोन में Exynos 1580 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में AMD Xclipse 540 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

Samsung Galaxy A36 5G (1)zoom icon
28

Samsung Galaxy A36 5G Display

कंपनी ने Samsung Galaxy A36 में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED Infinity-O HDR डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus+ भी लगा है।

Samsung Galaxy A36 5G (4)zoom icon
38

Samsung Galaxy A36 5G Camera

सैमसंग गैलेक्सी ए36 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का मेन लेंस, दूसरा 12MP का अल्ट्रा-वाइड और तीसरा 5MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। इसमें LED फ्लैश लाइट मिलती है।

Samsung Galaxy A36 5G (5)zoom icon
48

Samsung Galaxy A36 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Samsung Galaxy A36 के फ्रंट में 12MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं।

Samsung Galaxy A36 5G (2)zoom icon
58

Samsung Galaxy A36 5G Battery

Samsung Galaxy A36 फोन को 5000mAh की बैटरी के साथ लाया गया है। इसको 45W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

Samsung Galaxy A36 5G (6)zoom icon
68

Samsung Galaxy A36 5G Other Detail

Samsung Galaxy A36 में कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, 5G, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। इसको IP67 की रेटिंग दी गई है।

Samsung Galaxy A36 5G (3)zoom icon
78

Samsung Galaxy A36 5G Price in India

Samsung Galaxy A36 की कीमत 32,499 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इस मोबाइल फोन को Awesome Lavender, Awesome Black और Awesome White कलर में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy A36 5G (7)zoom icon
88

Samsung Galaxy A36 5G Deals

क्रोमा से सैमसंग गैलेक्सी ए36 फोन को HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,530 रुपये की EMI भी ऑफर की जा रही है।