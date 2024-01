होम

200MP कैमरा वाले Redmi Note 13 Pro+ 5G गजब डील, तगड़े डिस्काउंट के साथ फ्री मिलेगी स्मार्टवॉच

200MP camera featured Redmi Note 13 Pro plus 5G gets big discount and smartwatch for free in flipkart sale 2024: फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें शाओमी का लेटेस्ट फोन रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5जी लिस्ट है। इस पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। डिवाइस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है।

Ajay Verma Published:Jan 16, 2024, 13:58 PM | Updated: Jan 16, 2024, 13:58 PM