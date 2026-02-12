165Hz डिस्प्ले और 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R पर हजारों रुपये का Discount, अभी इतने सस्ते में खरीदें

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 12, 2026, 07:32 PM (IST)
OnePlus 15R में कंपनीने 165Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.83 इंच का है। डिस्प्ले में आपको 2800×1272 पिक्सल रेजलूशन मिलने वाला है। वहीं, इस डिस्प्ले में पीक ब्राइटनेस 1800 Nits की है।
OnePlus 15R फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन में आपको Touch Response Chip और G2 Wifi Chip भी मिलती है।
OnePlus 15R फोन को दो मॉडल्स में पेश किया गया है। इसमें आपको 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।
OnePlus 15R में कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है।
OnePlus 15R में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
OnePlus 15R फोन में कंपनी ने 7400mAh की धाकड़ बैटरी दी है। इसमें आपको 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।
OnePlus 15R फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 54,999 रुपये लिस्ट है, जिसे सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकेंगे।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information