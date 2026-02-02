YouTube ने फ्री यूजर्स के लिए बैकग्राउंड प्लेबैक कर दिया बंद! अब स्क्रीन ऑफ करते ही बंद हो जाएगा वीडियो

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 02, 2026, 03:11 PM (IST)
YouTube ने अब बैकग्राउंड प्लेबैक को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिससे नॉन-प्रीमियम यूजर्स को झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अब YouTube वीडियो को स्क्रीन ऑफ करके या किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करते समय सुनना सिर्फ YouTube Premium यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google ने Samsung Internet, Brave और Vivaldi जैसे थर्ड-पार्टी मोबाइल ब्राउजर्स पर भी यह सुविधा बंद कर दी है। पहले कई यूजर्स इन ब्राउजर्स के जरिए बिना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बैकग्राउंड में वीडियो या म्यूजिक सुन पा रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बदलाव के बाद जब यूजर स्क्रीन बंद करते हैं या किसी बाकी ऐप पर जाते हैं, तो वीडियो या ऑडियो तुरंत बंद हो जाता है। और पढें: YouTube ने भारत में लॉन्च किया Premium Lite सब्सक्रिप्शन, मिलेंगे भर-भर के फायदें, बस इतनी होगी कीमत
Google ने इस फैसले पर सफाई भी दी है, Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार, Google के एक प्रवक्ता ने कहा कि बैकग्राउंड प्लेबैक फीचर शुरुआत से ही YouTube Premium मेंबरशिप के लिए बनाया गया था। कुछ मामलों में नॉन-प्रीमियम यूजर्स को मोबाइल वेब ब्राउजर पर यह सुविधा मिल रही थी लेकिन अब कंपनी ने सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसा अनुभव देने के लिए इसे बंद कर दिया है। Google का कहना है कि यह कोई नया फीचर हटाना नहीं बल्कि पुराने नियमों को सही तरीके से लागू करना है। इस अपडेट के बाद नॉन-प्रीमियम यूजर्स को ‘MediaOngoingActivity’ नोटिफिकेशन तो दिखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मीडिया कंट्रोल्स गायब हो जाते हैं।
भारत में YouTube Premium की कीमतें पहले से तय हैं और यह बदलाव शायद सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत में YouTube Premium प्लान की शुरुआत ₹149 प्रति माह से होती है, जिसमें ऐड-फ्री वीडियो, बैकग्राउंड प्लेबैक और ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा मिलती है। फैमिली प्लान ₹299 प्रति माह में उपलब्ध है, जिसमें पांच अतिरिक्त मेंबर्स को फायदा मिलता है, जबकि दो-मेंबर प्लान ₹219 प्रति माह का है। इसके अलावा ₹89 प्रति माह वाला YouTube Premium Lite प्लान भी मौजूद है।
