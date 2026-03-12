89 रुपए वाले YouTube Premium Lite में बड़ा अपडेट, अब फ्री मिलेंगे ये 2 नए धांसू फीचर्स

YouTube के यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कंपनी अपने सस्ते सब्सक्रिप्शन प्लान YouTube Premium Lite में दो नए फीचर्स जोड़ने जा रही है। अब इस प्लान को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को Background Play और वीडियो डाउनलोड जैसे काम के फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि ये दोनों सुविधाएं आने वाले कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे यूजर्स के लिए रोल-आउट की जाएंगी। इसका मतलब है कि जल्द ही इस किफायती प्लान के यूजर्स बिना ऐप बंद किए बैकग्राउंड में वीडियो चला सकेंगे और अपने पसंदीदा वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख पाएंगे। इससे उन लोगों को काफी फायदा होगा जो कम कीमत में बेहतर फीचर्स चाहते हैं। और पढें: YouTube ने फ्री यूजर्स के लिए बैकग्राउंड प्लेबैक कर दिया बंद! अब स्क्रीन ऑफ करते ही बंद हो जाएगा वीडियो

कब पेश किया था YouTube Premium Lite प्लान?

दरअसल पिछले साल Google ने YouTube का सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान Premium Lite पेश किया था। इस प्लान की खासियत यह थी कि यूजर्स को ज्यादातर वीडियो Ad-Free देखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि यह प्लान उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया जो कम कीमत में YouTube का बेहतर अनुभव चाहते हैं। अब कंपनी इसमें Background Play और वीडियो डाउनलोड जैसे फीचर्स जोड़कर इसे और भी यूजफुल बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपनी ने यह भी साफ किया है कि ये नए फीचर्स सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ समय ले सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। और पढें: YouTube ने भारत में लॉन्च किया Premium Lite सब्सक्रिप्शन, मिलेंगे भर-भर के फायदें, बस इतनी होगी कीमत

Premium Lite और Premium प्लान में क्या अंतर है?

हालांकि YouTube Premium Lite और Full YouTube Premium प्लान के बीच अभी भी कई बड़े अंतर हैं। Premium Lite प्लान में यूजर्स को ज्यादातर वीडियो बिना विज्ञापन के देखने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कुछ कंटेंट में फिर भी विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, म्यूजिक वीडियो, YouTube Shorts या प्लेटफॉर्म पर सर्च और ब्राउज करते समय यूजर्स को कभी-कभी विज्ञापन देखने पड़ सकते हैं। यानी यह प्लान पूरी तरह से Ad-Free अनुभव नहीं देता, लेकिन फिर भी आम यूज़र्स के लिए यह एक किफायती ऑप्शन माना जाता है।

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YouTube Premium Lite की कीमत क्या हैं?

कीमत की बात करें तो YouTube Premium Lite की मासिक कीमत सिर्फ 89 रुपये रखी गई है। वहीं फुल YouTube Premium प्लान के लिए यूज़र्स को हर महीने करीब 159 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि Premium Lite में YouTube Music के प्रीमियम फीचर्स शामिल नहीं हैं। यानी इस प्लान में यूजर्स म्यूजिक को Ad-Free नहीं सुन पाएंगे और न ही गाने डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बावजूद कम कीमत और नए फीचर्स के कारण Premium Lite प्लान कई यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आने वाले हफ्तों में जब Background Play और वीडियो डाउनलोड फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।