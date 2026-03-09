comscore
  Xiaomi Pad 8 Price In India Leaked Online Ahead Of 10th March Launch

Xiaomi Pad 8 की कीमत लॉन्च से 1 दिन पहले लीक, जानें बजट में होगा या नहीं

Xiaomi Pad 8 की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। यह टैब भारत में 10 मार्च को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से 1 दिन पहले ऑनलाइन सामने आई कीमत।

Published By: Manisha | Published: Mar 09, 2026, 07:28 PM (IST)

Xiaomi Pad 8 (7)
Xiaomi Pad 8 भारत में कल 10 मार्च को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से ठीक एक दिन पहले इस टैबलेट की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक के मुताबिक, कंपनी इस टैब को तीन वेरिएंट्स में पेश करने वाली है, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज से लेकर 12GB RAM + 256GB स्टोरेज तक के मॉडल शामिल होंगे। भारत से पहले यह टैब ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। फीचर्स की बात करें, तो ग्लोबल मॉडल में 11.2 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। news और पढें: Xiaomi 17T की लॉन्च टाइमलाइन लीक, जानें कब हो सकती है भारत में एंट्री

Xiaomi Pad 8 Price in India Leaked

टिप्स्टर Abhishek Yadav ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Xiaomi Pad 8 की कीमत ऑनलाइन लीक की है। लीक की बात करें, तो टैब के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये होने वाली है। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 35,999 रुपये होगी। वही टॉप 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल को 38,999 रुपये की कीमत में पेश किया जा सकता है। news और पढें: Smartphones launching in India: Nothing Phone (4a) से लेकर Xiaomi 17 सीरीज तक, मार्च में भारत आ रहे ये फोन

Xiaomi Pad 8 Specs

ग्लोबल मॉडल के फीचर्स की बात करें, तो टैब में 11.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर लैस होता है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का रियर कैमरा मौजूद है।

वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होने वाला है। टैब की बैटरी 9200mAh की होगी, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इसमें Focus Pen Pro, Focus keyboard, stylus आदि का सपोर्ट मौजूद होगा। साथ ही कंपनी Xiaomi HyperOS 3 के साथ टैब को लेकर आने वाली है।