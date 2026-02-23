Published By: Manisha | Published: Feb 23, 2026, 06:24 PM (IST)
Xiaomi Pad 8 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप टैब है, जो कि Xiaomi 17 और 17 Ultra के साथ भारत में दस्तक देने वाला है। कंपनी ने Amazon पर टैब को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है। इस साइट के जरिए टैब के कई फीचर्स लॉन्च से पहले कंफर्म हो गए हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। टैब में 9200mAh की बैटरी मिलने वाली है। आइए जानते हैं डिटेल्स। और पढें: Xiaomi भारत में लॉन्च करने वाला है ये खास प्रोडक्ट, जानें ये टैबलेट होगा या लैपटॉप
कंपनी ने Xiaomi Pad 8 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह टैब भारत में 28 फरवरी 2026 को शाम 5.30 बजे लॉन्च होने वाला है। आपको बता दें, इसी दिन भारत में Xiaomi 17 Series दस्तक देने जा रही है। जैसे कि हमने बताया टैब की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी अमेजन पर टैब को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह टैब भारत में 30,000 रुपये तक की रेंज में दस्तक दे सकता है। और पढें: Xiaomi 17 Series की ग्लोबल लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स
The #FutureOfComputing isn’t confined to a desk, it moves with you, adapts to you, and powers every idea the moment it sparks. और पढें: Xiaomi ने उड़ाया गर्दा, 75 इंच का नया 4K Ultra HD टीवी भारत में किया लॉन्च, घर को बना देगा सिनेमाघर
Introducing #XiaomiPad8, redefining the way you create and compute.
Launching on 28.02.2026.
Get notified: https://t.co/CQmVCtL4LI pic.twitter.com/MyhZoyCrPw
— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 23, 2026
माइक्रोसाइट पर लाइव फीचर्स की बात करें, तो Xiaomi Pad 8 टैब octa core Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। यह टैब Android 16 बेस्ड Xiaomi HyperOS 3 पर काम करने वाला है। इस टैब में कंपनी 9200mAh की जंबो बैटरी देगी। कंपनी इस टैब के साथ कीबोर्ड पेश करने वाली है। इसके अलावा, टैब में Focus Pen Pro का सपोर्ट मिलने वाला है।
आपको बता दें, भारत से पहले यह टैब चीनी मार्केट में दस्तक दे चुका है। चीनी मॉडल की बात करें, तो टैब में 11.2 इंच का 3.2K LCD डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होने वाला है। वहीं, फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जाने वाल है। इस टैब में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। भारत में इस टैब की टक्कर OnePlus Pad Go 2, Samsung Galaxy Tab S10 Lite और Moto Pad 60 Pro जैसे टैबलेट्स से होने वाली है।
