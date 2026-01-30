comscore
Xiaomi Pad 8 Pro का ग्लोबल वेरिएंट जल्द हो सकता है लॉन्च, देखें Geekbench स्कोर

Xiaomi जल्द ही अपने फ्लैगशिप टैबलेट Xiaomi Pad 8 Pro का ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च कर सकता है। Geekbench पर इसके लिस्ट होने से इसके प्रोसेसर, RAM और Android 16 (HyperOS 3) जैसे फीचर्स का पता चला है। आइए जानते हैं....

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 30, 2026, 07:31 PM (IST)

Xiaomi ने सितंबर 2025 में चीन में अपना फ्लैगशिप टैबलेट Xiaomi Pad 8 Pro लॉन्च किया था, जिसे Xiaomi 17 Series के साथ पेश किया गया था। अब इस टैबलेट के ग्लोबल वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi Pad 8 Pro का ग्लोबल मॉडल Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, जिससे इसके जल्द अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं। माना जा रहा है कि यह टैबलेट Xiaomi 17 Series के साथ ही कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया जा सकता है। Geekbench लिस्टिंग से इसके प्रोसेसर, रैम और सॉफ्टवेयर से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं। news और पढें: iQOO 15 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानिए क्या मिल सकते हैं फीचर्स

प्रोसेसर, रैम और सॉफ्टवेयर

मशहूर टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Geekbench पर Xiaomi Pad 8 Pro के ग्लोबल वेरिएंट को स्पॉट किया है। यह टैबलेट मॉडल नंबर 25091RP04G के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के मुताबिक, टैबलेट में 8GB RAM दी गई है और यह Android 16 पर चलता है, यानी इसमें Xiaomi का नया HyperOS 3 देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ऑक्टा-कोर Qualcomm चिपसेट दिया गया है, जिसमें छह कोर 3.53GHz की स्पीड पर और दो हाई-परफॉर्मेंस कोर 4.32GHz तक की क्लॉक स्पीड पर काम करते हैं। लीक के अनुसार, यह वही Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जो चीन में लॉन्च हुए Xiaomi Pad 8 Pro में दिया गया है। news और पढें: Oppo Find N6 जल्द हो सकता है लॉन्च, TDRA की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

कितना रहा Geekbench स्कोर

Geekbench स्कोर की बात करें तो Xiaomi Pad 8 Pro के ग्लोबल वेरिएंट ने सिंगल-कोर टेस्ट में 2940 पॉइंट्स और मल्टी-कोर टेस्ट में 8759 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसके अलावा टैबलेट का OpenCL स्कोर 17,657 पॉइंट्स रहा है। हालांकि Xiaomi ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ग्लोबल लॉन्च की पुष्टि नहीं की है लेकिन Geekbench लिस्टिंग और लीक रिपोर्ट्स से साफ है कि कंपनी इस टैबलेट को जल्द ही चीन के बाहर भी पेश कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यह टैबलेट प्रीमियम यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग पसंद करने वालों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया जाएगा

डिस्प्ले, बैटरी और बाकी फीचर्स

अगर चीन में लॉन्च हुए Xiaomi Pad 8 Pro की स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 11.2-inch का 3.2K (3200×2136 Pixel) LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 345ppi पिक्सल डेंसिटी, 144Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को TUV Rheinland का लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिला है। टैबलेट में Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। पावर के लिए इसमें 9200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत CNY 2,999 (करीब 34,500 रुपये) रखी गई थी।

