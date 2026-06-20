XIAOMI 17T पर मिल रहा 5000 रुपये का तगड़ा Discount, यहां से खरीदने पर बचेंगे हजारों रुपये

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XIAOMI 17T Offers

यह स्मार्टफोन अमेजन इंडिया और विजय सेल्स पर लिस्ट है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ईएमआई की बात करें, तो अमेजन पर 2,285 रुपये की ईएमआई मिल रही है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 12 महीने के लिए 4,983 रुपये की ईएमआई पर लिस्ट है।