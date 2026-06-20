XIAOMI 17T पर मिल रहा 5000 रुपये का तगड़ा Discount, यहां से खरीदने पर बचेंगे हजारों रुपये

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jun 20, 2026, 11:18 AM (IST)
XIAOMI 17T को 6.59 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ लाया गया है। इसका रेजलूशन 2756 x 1268 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसको HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i ग्लास लगाया गया है।
शाओमी 17टी में MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर मिलता है। इसमें Arm Mail-G720 MC8 GPU दिया गया है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 12 जीबी रैम और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
फोटो क्लिक करने के लिए कंपनी ने 17टी स्मार्टफोन में 50MP का Light Fusion 800 सेंसर दिया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का पेरीस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए शाओमी 17टी में 32MP का कैमरा मिलता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
कंपनी ने XIAOMI 17T स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी है। इसे 67 वॉट हाइपर चार्ज का सपोर्ट मिला है। साथ ही, डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी मिलती है।
सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए XIAOMI 17T में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 157.6x 75.2×8.17mm है। इसका वजन 200 ग्राम है।
XIAOMI 17T को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज 64,999 रुपये में मिल रहा है।
यह स्मार्टफोन अमेजन इंडिया और विजय सेल्स पर लिस्ट है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ईएमआई की बात करें, तो अमेजन पर 2,285 रुपये की ईएमआई मिल रही है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 12 महीने के लिए 4,983 रुपये की ईएमआई पर लिस्ट है।
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