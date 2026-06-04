Xiaomi 17T स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है, जिसे Xiaomi 17 के तहत पेश किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर से लैस है। फोन में 12GB RAM मिलती है। साथ ही यह फोन Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ आपको 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Smartphone Launch in June 2026: जून में तहलका मचाने आ रहे ये धाकड़ फोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Xiaomi 17T Price in India, Availability

कीमत की बात करें, तो Xiaomi 17T फोन को कंपनी ने 59,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम फोन के 12GB RAM + 2565GB स्टोरेज वेरिएंट का है। वहीं, इसका 512GB स्टोरेज मॉडल भी आता है, जिसकी कीमत 64,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो HDFC Bank, SBI Card, American Express और ICICI Bank cards के जरिए फोन पर अलग से 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। ऐसे में इस फोन को क्रमश: 54,999 रुपये और 59,999 रुपये में पेश किया गया है। और पढें: Xiaomi 17T की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 6500mAh बैटरी के साथ मार सकता है एंट्री!



इतना ही नहीं फोन के साथ Spotify Premium स्टैंडर्ड का कॉम्पलिमेंट्री सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, जो कि 4 महीने तक उपलब्ध होगा। वहीं, YouTube Premium का 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा। इसके साथ Google AI Pro का भी फ्री सब्सक्रिप्शन 3 महीने तक के लिए उपलब्ध होगा। फोन की सेल 10 जून से भारत में शुरू होगी।

Xiaomi 17T Specifications

फीचर्स पर नजर डालें, तो Xiaomi 17T फोन 6.59 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले में कंपनी ने 6.59 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें 3500 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 8500-Ultra प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM दी है। वहीं, स्टोरेज में 512GB तक का ऑप्शन मिलने वाला है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में Leica ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें 50MP Light Fusion 800 प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। इसके साथ 50MP का Leica 5x periscope telephoto कैमरा मौजूद है। वहीं, तीसरा कैमरा 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 67W HyperCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ फोन में 22.5W रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है।

फीचर Xiaomi 17T डिस्प्ले 6.59-इंच AMOLED रिफ्रेश रेट 120Hz पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8500-Ultra रैम 12GB स्टोरेज 512GB तक रियर कैमरा Leica ट्रिपल कैमरा सेटअप प्राइमरी कैमरा 50MP Light Fusion 800 टेलीफोटो कैमरा 50MP Leica 5x Periscope Telephoto अल्ट्रा-वाइड कैमरा 12MP फ्रंट कैमरा 32MP बैटरी 6500mAh फास्ट चार्जिंग 67W HyperCharge रिवर्स चार्जिंग 22.5W खास फीचर Leica कैमरा, 5x Periscope Zoom, 3500 Nits ब्राइटनेस

Xiaomi 17T को भारत में इन फोन्स से मिलेगी टक्कर

OnePlus 15R

OnePlus 15R को 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7400mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

iQOO 15R

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iQOO 15R को 46,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7600mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।