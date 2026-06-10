6500mAh बैटरी वाले Xiaomi फोन की पहली सेल, मिलेगी 5000 की तगड़ी छूट

Xiaomi 17T कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसकी बिक्री आज यानी 10 जून से Amazon India पर लाइव होने वाली है। इस फोन को बंपर डिस्काउंट और किफायती EMI पर खरीदा जा सकेगा। टॉप स्पेक्स पर नजर डालें, तो यह डिवाइस OLED स्क्रीन के साथ आता है। इसमें Dimensity 8500-Ultra चिपसेट और 12 जीबी रैम मिलती है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 6500mAh की बैटरी भी दी गई है। आइए जानते हैं नए फोन की कीमत, उस पर मिलने वाले ऑफर और फीचर डिटेल में… और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 90 5G को 668 रुपये में लाएं घर, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा Offer

कीमत और ऑफर

शाओमी के मुताबिक, Xiaomi 17T को दो स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 64,999 रुपये में उपलब्ध है। अब ऑफर पर आए, तो इस डिवाइस पर सीधा 5000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 5000 का एक्सचेंज बोनस भी है। साथ ही, नो कोस्ट EMI भी मिलेगी। और पढें: 2000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं शानदार स्मार्टफोन, धाकड़ कैमरे के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

Xiaomi 17T के स्पेसिफिकेशन

शाओमी 17टी में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2756 x 1268 पिक्सल है। इसमें Dolby Vision मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए फोन में Dimensity 8500-Ultra ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Arm Mail-G720 MC8 GPU दिया गया है। इसकी रैम 12 जीबी है। फोटो व वीडियो स्टोर करने के लिए 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 बेस्ड Xiaomi Hyper OS 3 पर काम करता है। इसमें डुअल सिम स्लॉट मिलता है। फोटो और वीडियो कैप्चर करने के लिए 50MP का Light Fusion 800 सेंसर, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो लेंस है। इसका अपर्चर f/3.0 है। इससे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा मिलता है।

सिक्योरिटी और बैटरी

कंपनी ने पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए शाओमी 17टी में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी है। इसके साथ फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसे 67 वॉट हाइपर चार्ज का सपोर्ट मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसे IP68 की रेटिंग भी मिली है।

इन डिवाइस से मिलेगी टक्कर

आपको बता दें कि भारतीय बाजार में दो ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं, जिनसे शाओमी 17टी को जोरदार टक्कर मिलने वाली है। ये डिवाइस OnePlus 15R और Vivo X200T है। सबसे पहले 15आर की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिप के साथ-साथ 512GB तक स्टोरेज, 50MP कैमरा और 7400mAh की बैटरी दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 54,999 रुपये है।

वीवो एक्स200टी में एमोलेड डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में Dimensity 9400+ चिपसेट, 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज दी गई है। इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 6200mAh की है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। फोन की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है।

FAQs

1. Xiaomi 17T को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. इस स्मार्टफोन को 4 जून को लॉन्च किया गया था।

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2. शाओमी 17टी की बैटरी कितनी है ?

Ans. कंपनी ने इस फोन में 6200एमएएच की बैटरी दी गई है।