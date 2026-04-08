IPX4 VS IP67 VS IP68: जानें बाशिश में कितना सेफ है आपका फोन, समझें क्या होती हैं IP Rating?

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 08, 2026, 03:50 PM (IST)
Delhi-NCR में लगातार बदलते मौसम और अचानक होने वाली बारिश ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही एक नई चिंता भी बढ़ा दी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर होते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे फोन भीग जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या फोन खराब हो जाएगा या वह सुरक्षित है। इसी सवाल का जवाब छिपा है आपके फोन की IP Rating में, जो यह तय करती है कि आपका डिवाइस पानी और धूल से कितनी हद तक सुरक्षित है।
IP Rating का पूरा नाम ‘Ingress Protection Rating’ होता है। यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिसके जरिए यह बताया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहरी चीजों जैसे धूल और पानी से कितनी सुरक्षा देता है। आपने अक्सर स्मार्टफोन के साथ IP67, IP68 या IPX4 जैसे नंबर देखे होंगे। इसमें पहला अंक धूल से सुरक्षा का स्तर बताता है, जबकि दूसरा अंक पानी से बचाव की क्षमता को दर्शाता है। जितना बड़ा नंबर, उतनी ज्यादा सुरक्षा मानी जाती है।
अगर आसान भाषा में समझें, तो IPX4 रेटिंग वाले फोन हल्की बारिश या पानी के छींटों से सुरक्षित रहते हैं, वहीं IP67 रेटिंग का मतलब है कि फोन करीब 1 मीटर गहरे पानी में लगभग 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है। इससे एक कदम आगे IP68 रेटिंग आती है, जिसमें फोन 1.5 मीटर या उससे ज्यादा गहराई में भी कुछ समय तक बिना नुकसान के रह सकता है, हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी टेस्ट लैब कंडीशन में किए जाते हैं, इसलिए असल जिंदगी में यह परफॉर्मेंस थोड़ी अलग हो सकती है।
सबसे जरूरी बात यह है कि IP Rating वाले फोन को पूरी तरह WaterProof समझना एक बड़ी गलती है। असल में ये फोन ‘Water-Resistant’ होते हैं, यानी ये सीमित मात्रा में पानी को सहन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पानी में रखने पर नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपका फोन IP67 या IP68 रेटिंग के साथ आता है, तब भी उसे जानबूझकर पानी में डालने या बारिश में ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
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