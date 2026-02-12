Vivo X300 Max फोन China 3C सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया जा चुका है। इस लिस्टिंग के जरिए संकेत मिलते हैं कि यह फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। लिस्टिंग के जरिए फोन के कई अहम फीचर्स की जानकारी सामने आई है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में बड़ी स्क्रीन, हाई-टेक बैटरी व एडवांस कैमरा जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको Zeiss ब्रांडिंग मिलेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह फोन भारतीय मार्केट में भी दस्तक दे सकता है। हालांकि, यह मैक्स वर्जन होगा या नहीं इससे जुड़ी किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और पढें: सिर्फ 753 रुपये महीना देकर घर ले आएं 50MP कैमरे वाला Vivo Y28s 5G फोन, मिल रही धांसू डील

Vivo X300 Max Expected to Support 90W Fast Charging

टिप्सटर Anvin (@ZionsAnvin) ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर Vivo X300 Max से जुड़ी जानकारी शेयर की है। लिस्टिंग के मुताबिक, यह फोन मॉडल नंबर V2548A के साथ 3C databas पर स्पॉट किया गया है। लिस्टिंग के मुताबिक, यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग के साथ दस्तक देने वाला है। पहले कंपनी इस फोन को चीनी मार्केट में पेश कर सकती है। इसके साथ Vivo X300 Ultra और Vivo Pad 6 Pro के पेश होने के भी संकेत मिले हैं।

Vivo X300 Max leak specs

इसके अलावा, Digital Chat Station ने अपने वीबो अकाउंट पर Vivo X300 Max के फीचर्स लीक किए हैं। लीक की मानें, तो फोन में 6.78 इंच का 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस होगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफो सेंसर मिलने वाला है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होगा। फोन में 7000mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसके साथ आपको 40W फास्ट चार्जिग सपोर्ट दिया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद होगा। वहीं, पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 व IP69 रेटिंग मिलेगी।