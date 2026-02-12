comscore
सिर्फ 753 रुपये महीना देकर घर ले आएं 50MP कैमरे वाला Vivo Y28s 5G फोन, मिल रही धांसू डील

Vivo Y28s 5G available 753 emi on croma discount offer price specification features: वीवो वाय28एस बंपर डील के साथ मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 12, 2026, 04:25 PM (IST)

Vivo Y28s 5G (7)
18

Vivo Y28s 5G Storage

Vivo Y28s में 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस डिवाइस में 8 जीबी रैम मिलती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में Dimensity 6300 प्रोसेसर भी दिया गया है। इसकी क्लॉक स्पीड 2 × 2.4 GHz + 6 × 2.0 GHz है।

Vivo Y28s 5G (10)
28

Vivo Y28s 5G Display

Vivo Y28s स्मार्टफोन में 6.56 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1612 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसकी ब्राइटनेस 840 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।

Vivo Y28s 5G (5)
38

Vivo Y28s 5G Camera

Vivo Y28s 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें मेन 50MP और सेकेंडरी 2MP का लेंस है। इनका अपर्चर f/1.8 व f/2.4 है। इसके जरिए एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Vivo Y28s 5G (9)
48

Vivo Y28s 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने वीवो वाय28एस में 8एमपी का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पैनो और डॉक्यूमेंट जैसे कैमरा मोड दिए गए हैं।

Vivo Y28s 5G (11)
58

Vivo Y28s 5G Battery

Vivo Y28s में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसकी डायमेंशन 163.63 × 75.58 × 8.39 (mm) है। इसका वजन 185 ग्राम है।

Vivo Y28s 5G (8)
68

Vivo Y28s 5G Connectivity

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए Vivo Y28s में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Vivo Y28s 5G (4)
78

Vivo Y28s 5G Price

Vivo Y28s फोन क्रोमा पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,999 रुपये है।

Vivo Y28s 5G (6)
88

Vivo Y28s 5G Offers

वीवो के इस मोबाइल फोन पर बैंक डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन स्मार्टफोन को 753 रुपये महीने की EMI पर खरीदा जा सकता है। इस पर एक्सचेंज डील भी ऑफर की जा रही है।