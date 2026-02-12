सिर्फ 753 रुपये महीना देकर घर ले आएं 50MP कैमरे वाला Vivo Y28s 5G फोन, मिल रही धांसू डील

Apple ने जारी किया iOS 26.3 अपडेट, मिलेंगे ये फीचर्स

Apple ने iPhone के लिए नया iOS 26.3 अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में फोन को बेहतर और आसान बनाने वाले कई नए फीचर जोड़े गए हैं। अब Android फोन से iPhone में डेटा लाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। आइए जानते हैं...