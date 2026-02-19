comscore
ENG
Vivo V70 Series Launch Live: V70 और V70 Elite से आज उठेगा पर्दा, इतनी होगी कीमत

Vivo V70 Series Launch Live: वीवो वी70 और वी70 एलीट को आज पेश किया जाना है। इन दोनों में पावरफुल प्रोसेसर से लेकर दमदार कैमरा तक मिलेगा। इनके आने से बाजार में शाओमी व ओप्पो जैसे ब्रांड को कड़ी टक्कर मिलेगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 10:58 AM (IST)

Vivo V70 Series Launch Live: वीवो वी70 सीरीज आज भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप के तहत Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G को आज बाजार में उतारा जाने वाला है। इन दोनों में 50MP का दमदार कैमरा है, जिसे Zeiss के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इनमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों में फास्ट चार्जिंग से लैस 6000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी दी गई है। news और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ Vivo V70 Elite लॉन्च, देखें टॉप फीचर्स

