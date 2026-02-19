Vivo V70 Series Launch Live: V70 और V70 Elite से आज उठेगा पर्दा, इतनी होगी कीमत

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 19, 2026, 10:58 AM (IST)
Vivo V70 Series Launch Live: वीवो वी70 सीरीज आज भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप के तहत Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G को आज बाजार में उतारा जाने वाला है। इन दोनों में 50MP का दमदार कैमरा है, जिसे Zeiss के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इनमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों में फास्ट चार्जिंग से लैस 6000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी दी गई है। और पढें: 50MP सेल्फी कैमरा, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ Vivo V70 Elite लॉन्च, देखें टॉप फीचर्सऔर पढें: Vivo X200 5G पर दिल खुश करने वाली डील, मिल रहा 6800 का बंपर Discount
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information