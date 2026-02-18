Published By: Manisha | Published: Feb 18, 2026, 06:39 PM (IST)
India AI Impact Summit 2026 ने इन दिनों दुनियाभर में सुर्खियां बटौरी हुई ही है। इस समिट के दौरान विभिन्न टेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है। इसी बीच रोबोट्स की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में Humanoid Robots ऐसे डांस मूव्स करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर बड़े-बड़े इंसानी डांसर्स के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल, यह चीन में आयोजित ‘स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026’ (Spring Festival Gala 2026) का वीडियो है, जिसमें लोहे से बने रोबोट्स की लचक देखकर अच्छे खासे डांसर्स शर्मा जाएं।
‘स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026’ (Spring Festival Gala 2026) वीडियो के बाद अब इसकी behind-the-scenes वीडियो सामने आई है, जिसमें Unitree रोबोट्स डांस मूव्स के साथ-साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
Here’s a behind-the-scenes look at how #Unitree robots trained for their show-stopping martial arts performance at the Spring Festival gala. #ChinaTech #SpringFestival pic.twitter.com/CFFrC6qARv
— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) February 18, 2026
इस रिहर्सल वीडियो में Humanoid Robots शानदार साइड व बैकफ्लिप मारते हुए दिख रहे हैं। जहां इंसानों को इस तरह के कठिन मूव्स सीखने में सालों-साल लग जाते हैं और उन्हें खून-पसीना एक करना पड़ता है, वहीं रोबोट्स में गजब के मोशन कंट्रोल व बैलेंस एल्गोरिद्म देकर इन्हें इंसानों से भी बेहतर बनाकर पेश किया गया है।
रिपोर्ट्स की मानें, तो वीडियो में दिख रहे ये Unitree Robotics रोबोट्स हैं। इनके डांस व मार्शल आर्ट्स मूव यकीनन देखने लायक है। इनके डांस को देखकर अंदाजा लगया जा सकता है कि आने वाले समय में रोबोट्स किस तरह इंसानों की जगह दे सकते हैं। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि रोबोट्स का एक पूरा ग्रुप शानदार संतुलन व तालमेल बनाकर स्टेज परफॉर्म कर रहा है। यकिनन चीन की यह टेक्नोलॉजी भविष्य का आइना दिखाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आने वाले समय में क्या सच में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे?
