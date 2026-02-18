AI Summit 2026: चीनी रोबोट बना विवाद की वजह, Galgotias University के खिलाफ उठाया सख्त कदम

AI Summit 2026: एआई समिट में रोबोटिक डॉग और थर्माकोल ड्रोन को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। यह मामला गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इवेंट के पहले दिन यूनिवर्सिटी की ओर से अपनी इनोवेशन बताकर एक रोबोटिक कुत्ता पेश किया गया। इसके बाद रोबोट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस बीच वीडियो पर सवाल उठने लगे और रोबोट को चीनी होने का दावा किया गया। और पढें: AI Summit 2026 Day 3 LIVE Updates: दिल्ली में PM Modi से मिले Google के CEO सुंदर पिचाई

चीनी है रोबोट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौजूद रोबोट को यूजर्स और टेक विशेषज्ञों ने पहचानते हुए कहा कि यह रोबो डॉग चीनी है। यह Unitree Go2 है। इसे चीन की Unitree कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके बाद ही यूनिवर्सिटी की खूब आलोचना हुई। साथ ही, यूनिवर्सिटी पर इस मुद्दे पर सफाई भी मांगी गई।

यूनिवर्सिटी ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि वायरल वीडियो वाला रोबो-डॉग उनका नहीं है। उन्होंने उस डॉग को चीन की कंपनी यूनिट्री से खरीदा गया है। इस रोबोट को खासतौर पर छात्र-छात्राओं के लिए मंगवाया गया है, जिससे वे साइंस और टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

यूनिवर्सिटी ने आगे बताया कि इस रोबोट का नाम ओरियन है। यह रोबो-डॉग लाइव क्लासरूम की तरह है। इसके जरिए हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे।

उठाया सख्त कदम

हालियां रिपोर्ट्स में कहा गया कि केंद्र सरकार ने इस विवाद को गंभीरता से लिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो स्पेस खाली करने का आदेश दिया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस विवाद को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कब हुआ लॉन्च और कितनी है कीमत

ऊपर खबर में जिस रोबोट की बात की जा रही है, उसका असली नाम Go2 है, जिसे साल 2023 में लॉन्च किया गया था। इस रोबो-डॉग की शुरुआती कीमत 2800 डॉलर यानी करीब 2,53,919 रुपये रखी गई है। इसकी बॉडी में एल्यूमिनियम एलॉय और इंजीनियरिंग प्लास्टिक का उपयोग किया गया है। इसका वजन 16 किलोग्राम है। इसका इनडोर व आउटडोर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 8000mAh की बैटरी लगी है, जो फुल चार्ज में 2 घंटे तक चलती है।

इस रोबोट में परफॉर्मेंस के लिए 8-कोर वाले सीपीयू से लेकर 3D LiDAR टेक तक दिया गया है। इसकी मदद से यह मूव करता है। इसमें 720p का कैमरा लगा है। इसके अलावा, रोबोट में सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वाईफाई 6 और ब्लूटूथ भी दिया गया है।