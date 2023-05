Aadhaar Card की बड़ी समस्या खत्म, जुड़ा नया वेरिफिकेशन फीचर

UIDAI ने Aadhaar Card धारकों की बड़ी समस्या को दूर कर दिया है। प्राधिकरण ने वेरिफिकेशन के लिए नए तरीके की घोषणा की है। आधार कार्ड धारक को यह नया फीचर mAadhaar ऐप के साथ-साथ UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा। आधार कार्ड धारक अब अपने कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और ई-मेल अड्रेस को वेरिफाई कर सकेंगे। UIDAI का यह फैसला लाखों यूजर्स को अपने कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर का पता लगाने में आ रही दिक्कत के बाद आया है। कई यूजर्स को यह पता ही नहीं था कि उनके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है? Also Read - Aadhaar PAN Link: आधार कार्ड से PAN Card करना हो लिंक या चेक करना हो स्टेटस, यहां जानें पूरा प्रॉसेस

UIDAI ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कई नागरिकों को Aadhaar OTP मिलने में दिक्कत आ रही थी। उनके OTP किसी और मोबाइल नंबर पर आ रहे थे। इस नए फीचर के जरिए कार्ड धारक आसानी से अपने ई-मेल और मोबाइल नंबर को वेरिफाई कर सकेंगे। यह फीचर mAadhaar ऐप और UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस फीचर के जरिए कार्ड धारक द्वारा वेरिफाई किए गए ई-मेल अड्रेस या मोबाइल नंबर को सीड किया जाएगा।

#UIDAI allows residents to verify email/mobile number seeded with #Aadhaar . Click here for more details: https://t.co/rJp99UftFX @GoI_MeitY @PIB_India @mygovindia @_DigitalIndia

यह फीचर कार्ड धारकों को कार्ड के साथ बिना लिंक हुए मोबाइल नंबर अपडेट करने की सहूलियत भी देगा। अगर, किसी कार्ड धारक का मोबाइल नंबर या ई-मेल अड्रेस कार्ड से लिंक नहीं है तो वे नजदीकी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं।

इससे पहले मार्च में UIDAI ने आधार कार्ड धारकों को अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा को फ्री कर दिया है। किसी भी कार्ड धारक के आधार कार्ड में कोई अपडेट करवाना हो तो इसके लिए उन्हें 14 जून तक कोई चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि, यह फायदा केवल ऑनलाइन डिटेल अपडेट करने पर मिलेगा। आधार सेवा केन्द्र पर डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के अपडेट के लिए शुल्क पहले की तरह ही लगेगा।

Keep Demographic Details Updated to Strengthen Your #Aadhaar.

If your Aadhaar had been issued 10 years ago & had never been updated – you may now upload Proof of Identity & Proof of Address documents online at https://t.co/CbzsDIBUbs ‘FREE OF COST’ from 15 March – June 14, 2023. pic.twitter.com/CFsKqPc2dm

— Aadhaar (@UIDAI) March 16, 2023