ऐसे चेक करें आपका आधार कार्ड कब-कहां हुआ यूज, 90% लोग नहीं जानते ये आसान तरीका!

आधार कार्ड आज के समय में हमारी पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंकिंग से लेकर Sim Card लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और कई ऑनलाइन सेवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आपके आधार का गलत इस्तेमाल हो जाए, तो यह बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका आधार कार्ड कब और कहां इस्तेमाल हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अब इसे ट्रैक करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है और आप घर बैठे ही इसकी पूरी जानकारी पा सकते हैं।

कैसे चेक करें हिस्ट्री?

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए यूजर्स अपने आधार की ‘Authentication History’ चेक कर सकते हैं, पहले यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी और मुश्किल लगती थी, क्योंकि इसमें कई डिटेल्स भरनी पड़ती थीं, लेकिन अब यह काम काफी आसान हो गया है और हर आम यूजर भी इसे बिना किसी परेशानी के कर सकता है।

नए आधार ऐप से कैसे देखें आपका आधार कहां-कहां यूज हुआ?

अगर आप अपने आधार के इस्तेमाल की जानकारी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए नया आधार मोबाइल ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है। mAadhaar ऐप डाउनलोड करके ओपन करें और होम स्क्रीन पर स्वाइप अप करें। इसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से ‘Auth History’ पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनते हैं, आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में आपको यह जानकारी मिलती है कि आपका आधार कब, कहां और किस समय इस्तेमाल हुआ है। इससे आप किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को तुरंत पहचान सकते हैं और समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं।

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नए आधार ऐप में कौन-कौन से खास फीचर्स मिलते हैं?

नए आधार ऐप में सिर्फ ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि कई और यूजफुल फीचर्स भी दिए गए हैं। आप इसमें अपना आधार QR कोड आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिससे हर जगह फिजिकल कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करने का फीचर भी मिलता है, जिससे आपके फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरह, थोड़ी सी जागरूकता और सही टूल्स के इस्तेमाल से आप अपने आधार को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से बच सकते हैं।