Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने फर्जी स्पैम कॉल से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए एक तगड़ा जुगाड़ निकाला है। जी हां, लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक ट्राई ने भारतीय मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को Calling Name Presentation (CNAP) सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया है। दरअसल, इस नई सर्विस के तहत जब भी आपके फोन पर कोई अनजान कॉल आएगी, तो उस दौरान आपके फोन की डिस्प्ले पर कॉलर का नाम व उससे जुड़ी डिटेल्स दिखने लगेंगी। आइए जानते हैं इस नई सर्विस से जुड़ी सभी डिटेल्स।

TRAI ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि भारतीय टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को Calling Name Presentation (CNAP) सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया गया है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि इस नई सर्विस के जरिए जब भी आप को किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी, तो आपको सिर्फ उसका फोन नंबर ही नहीं बल्कि उसका नाम व उससे जुड़ी अन्य डिटेल्स फोन स्क्रीन पर दिखने लगेंगी। इन डिटेल्स में कॉलर का नाम फोन के डिस्प्ले पर शो होगा।

Press Release No. 08/2024 regarding recommendations on ‘Introduction of Calling Name Presentation (CNAP) Service in Indian Telecommunication Network’.https://t.co/AzPZmiWrnD

— TRAI (@TRAI) February 23, 2024