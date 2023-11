TRAI ने यूजर्स को नंबर बंद करने की धमकी वाले फर्जी कॉल्स को लेकर चेतावनी जारी की है। टेलीकॉम रेगुलेटर का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स कॉल्स को ट्राई ने नाम पर कॉल कर रहे हैं और नंबर बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ट्राई ने इस तरह के कॉल को फर्जी बताया है और यूजर्स को कहा है कि नियामक किसी भी इंडिविजुअल टेलीकॉम ग्राहक का नंबर न तो बंद करता है और न ही ब्लॉक करता है। इस तरह के धमकी भरे कॉल्स साइबर अपराधियों द्वारा किए जा रहे हैं। साइबर अपराधी टेलीकॉम यूजर्स को धमकी देकर उनसे निजी जानकारियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जा सके।

ट्राई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें पता लगा है कि कुछ कंपनियां/एजेंसियां/इंडिविजुअल्स लोगों को फर्जी कॉल करके TRAI के नाम पर धमकी दे रहे हैं। ये लोगों को मोबाइल नंबर बंद होने और ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका नंबर टेलीमार्केटिंग मैसेज के लिए इस्तेमाल किया गया है। साइबर अपराधी इस तरह से लोगों को धमका कर उनका आधार डिटेल ले रहे हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने SIM कार्ड के लिए किया है। इस तरह से उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके साइबर अपराध को अंजाम दिया जा सकता है।

Press Release No. 123/2023 regarding Beware of fraud in the name of TRAIhttps://t.co/g17oT9Wm55

— TRAI (@TRAI) November 15, 2023