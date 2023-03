Tecno Spark 10 Pro को पिछले ही दिनों कंपनी के लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया है। हालांकि, Tecno Spark 10 सीरीज के तहत कई और स्मार्टफोन मॉडल्स को मार्केट में उतारा जाएगा, इसकी जानकारी पहले ही सामने आ गई थी। वहीं, अब खुद कंपनी ने सीरीज के अन्य स्मार्टफोन मॉडल्स की लॉन्च डिटेल्स ऑफिशियली रिवील कर दी है। इस सीरीज के तहते आने वाले अन्य मॉडल्स के नाम Tecno Spark 10 5G, Tecno Spark 10 और Tecno Spark 10C होंगे। Also Read - Tecno Spark 10 Pro जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Tecno Spark 10 सीरीज के तहत जल्द ही Tecno Spark 10 5G, Tecno Spark 10 और Tecno Spark 10C स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाने वाला है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि यह फोन अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, मीडल ईस्ट और कुछ यूरोपीय देश में दस्तक देंगे।

March 7, 2023