Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है, जिसके कंपनी ने 12,999 रुपये से कम की कीमत में लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो टेक्नो स्पार्ट 10 प्रो बजट फोन में यूजर्स को 16GB तक RAM और 32MP सेल्फी कैमरा जैसे धाकड़ फीचर्स मिलते हैं।

कंपनी ने Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन की कीमत 12,499 रुपये तय की है। यह दाम फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन की सेल 24 मार्च यानी कल से शुरू हो जाएगी। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनके नाम Starry Black, Pearl White और Lunar Eclipse है।

Also Read - Tecno Spark 10 Pro जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा

Spark 10 Pro – the segment’s first 16GB RAM* and 32MP selfie camera for just Rs 12,499 is here !!

Get this ultimate powerhouse of features, available offline beginning March 24th!#Tecno #Spark10Pro #Spark10Universe pic.twitter.com/ZAgshwbEv8

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 23, 2023