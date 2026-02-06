comscore
  • Starlink Plans Direct To Device Mobile Internet Elon Musk Satellite Innovation Leak Report

क्या Starlink सच में अपना मोबाइल फोन बना रहा है? जानें क्या है Elon Musk का प्लान!

Starlink अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहना चाहता। Elon Musk की कंपनी मोबाइल फोन के जरिए सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि आपका फोन सीधे Starlink सैटेलाइट से जुड़ेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 06, 2026, 10:36 AM (IST)

iPhone 18 Pro Starlink

photo icon iPhone 18 Pro Starlink

SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink अब केवल ब्रॉडबैंड इंटरनेट तक सीमित नहीं रहना चाहती। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी मोबाइल डिवाइस के जरिए सीधे फोन से सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि Starlink के सैटेलाइट सीधे मोबाइल फोन से कनेक्ट होंगे और यह दूसरे स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है। कंपनी की बढ़ती सब्सक्राइबर संख्या और इंटरनेट के नए यूज के तरीकों ने SpaceX के Commercial Business को बेहतर किया है। इसके अलावा Starlink Direct-To-Device इंटरनेट और स्पेस-ट्रैकिंग सेवाओं को भी बढ़ाने की योजना बना रहा है। news और पढें: Vivo X300 Max और X300 Ultra मार्च में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

क्या Starlink सच में अपना मोबाइल फोन बना रहा है

रिपोर्ट के मुताबिक, Starlink मोबाइल डिवाइस पर वर्षों से काम करने की योजना बना रहा था। पिछले सप्ताह Elon Musk ने एक X यूजर के सवाल के जवाब में कहा था कि Starlink फोन ‘It is possible in the future’ हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘हम कोई फोन डेवलप नहीं कर रहे हैं’ फोन के डिजाइन या डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि Starlink ने पहले ही T-Mobile जैसे टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ Direct-To-Device इंटरनेट सेवाओं पर काम किया है, लेकिन खुद का फोन बनाना पूरी तरह अलग चुनौती होगी। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series हुई FCC Database में लिस्ट, मिल सकती है सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा

दुनिया में Starlink के 9500 से ज्यादा सैटेलाइट्स

Starlink का मोबाइल डिवाइस प्रोडक्ट सीरीज का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी दुनिया में Starlink के 9500 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जो वायरलेस इंटरनेट सेवा देते हैं। Elon Musk के अनुसार, इन सैटेलाइट्स में से लगभग 650 सैटेलाइट्स खासतौर पर Direct-To-Device बिजनेस के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि ये पूरे दुनिया में मोबाइल कनेक्टिविटी देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि Starlink का मोबाइल इंटरनेट विस्तार मुख्य रूप से Starship रॉकेट पर निर्भर करेगा। यह रॉकेट नए अपग्रेडेड Starlink सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिससे मोबाइल फोन यूजर्स को बेहतर इंटरनेट मिलेगा। news और पढें: iPhone 18 में आएगा जबरदस्त कैमरा अपग्रेड, Samsung बना सकता है सेंसर

Direct-To-Device इंटरनेट का बाजार

विशेषज्ञों का मानना है कि Direct-To-Device इंटरनेट का बाजार आने वाले सालों में अरबों डॉलर का हो सकता है। Starlink की सफलता SpaceX के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स जैसे नए तरह के रॉकेट और Space Infrastructure को पैसा जुटाने में मदद कर रही है। हालांकि SpaceX एक निजी कंपनी है, लेकिन इसका बढ़ता हुआ Satellite Internet Business निवेशकों और सरकार के ध्यान को खींच रहा है। इसके कारण कंपनी के IPO की खबरें भी चर्चा में हैं।