Sony का बड़ा ऐलान, इस हफ्ते होगा 60 मिनट का State of Play Event, जानें क्या-क्या हो सकता है खास

और पढें: Sony ने 240Hz रिफ्रेश रेट वाला PlayStation गेमिंग मॉनिटर पहली बार दुनिया को दिखाया, जानिए कब होगा लॉन्च

Sony ने इस हफ्ते होने वाले अपने बड़े गेमिंग इवेंट State of Play की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह ब्रॉडकास्ट 60 मिनट से भी ज्यादा लंबा होगा, जो इसे अब तक के सबसे लंबे State of Play शो में से एक बनाता है। यह इवेंट 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भारतीय दर्शक इसे 13 फरवरी सुबह 3:30 बजे (IST) PlayStation के YouTube और Twitch चैनल पर लाइव देख सकते हैं। Sony ने साफ किया है कि इस शो में दुनियाभर के First-Party और Third-Party स्टूडियो अपने आने वाले गेम्स से जुड़ी बड़ी जानकारी, नए ट्रेलर और गेमप्ले अपडेट्स दिखाएंगे। और पढें: PlayStation फैंस के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते आ सकता है Sony का सबसे बड़ा गेमिंग सरप्राइज

इस बार State of Play में Sony क्या-क्या खास दिखाने वाला है?

Sony के मुताबिक, इस बार का State of Play खासतौर पर PS5 के लिए आने वाले थर्ड-पार्टी और इंडी गेम्स पर फोकस करेगा, साथ ही PlayStation Studios की टीमों से जुड़े नए अपडेट्स भी सामने आएंगे। शो की लंबाई को देखते हुए गेमर्स को कई बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि Sony ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि किन-किन गेम्स को दिखाया जाएगा, लेकिन लीक्स और रिपोर्ट्स के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि यह इवेंट काफी धमाकेदार रहने वाला है।

A new State of Play airs February 12. Tune in for 60+ minutes of news, gameplay updates, and announcements from game studios across the globe. Head to PlayStation Blog for full details. pic.twitter.com/wFv9UFQPm0 — Sony (@Sony) February 9, 2026

कौन-कौन से बड़े First-Party गेम्स State of Play में नजर आ सकते हैं?

First-party गेम्स की बात करें तो Housemarque का आने वाला एक्शन गेम Saros इस शो में नजर आ सकता है। यह गेम PS5 के लिए एक्सक्लूसिव है और 30 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा Bungie का मल्टीप्लेयर शूटर Marathon, जो 5 मार्च को PS5, PC और Xbox Series X/S पर रिलीज होगा, उससे जुड़ा नया अपडेट भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि State of Play के दौरान गेम के Open Playtest Weekend की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं Marvel’s Wolverine के फैंस को भी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसका लॉन्च विंडो फिलहाल Fall 2026 बताया गया है।

Third-Party गेम्स और बड़े सरप्राइज में क्या-क्या उम्मीद की जा रही है?

इसके अलावा Sony के बड़े स्टूडियो Santa Monica Studio (God of War) से भी कुछ बड़ा सामने आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टूडियो पुराने God of War गेम्स के remaster और एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। थर्ड-पार्टी गेम्स में Crimson Desert, Resident Evil Requiem और 007 First Light जैसे टाइटल्स दिखाई दे सकते हैं। कुछ अफवाहें Devil May Cry के नए गेम और Final Fantasy VII Remake Part 3 के ऐलान की भी हैं, हालांकि इन पर अभी भरोसा करना जल्दबाजी होगी। इतना ही नहीं Bethesda का मशहूर गेम Starfield भी इस साल PS5 पर आ सकता है और इसका ऐलान State of Play में हो सकता है। कुल मिलाकर, यह इवेंट PlayStation फैंस के लिए बेहद खास रहने वाला है।

Add Techlusive as a Preferred Source