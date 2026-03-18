7 अप्रैल को PS5 पर मिलेगा बड़ा सरप्राइज, आ रहा है ये धमाकेदार गेम

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 18, 2026, 03:39 PM (IST)
Starfield अब जल्द ही PlayStation 5 पर आने वाला है। कंपनी ने घोषणा की है कि यह पॉपुलर एक्शन रोल-प्लेइंग गेम 7 अप्रैल को PS5 पर लॉन्च होगा। खास बात यह है कि इसके साथ ‘Free Lanes’ नाम का अब तक का सबसे बड़ा फ्री अपडेट और ‘Terran Armada’ नाम का नया स्टोरी DLC भी आएगा। इससे पहले यह गेम केवल Xbox और PC पर उपलब्ध था लेकिन अब PlayStation यूजर्स भी इसे पूरी तरह एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और पढें: Sony का बड़ा ऐलान, इस हफ्ते होगा 60 मिनट का State of Play Event, जानें क्या-क्या हो सकता है खास
PlayStation 5 वर्जन में खिलाड़ियों को शानदार गेमिंग अनुभव मिलेगा। गेम Sony के DualSense कंट्रोलर के खास फीचर्स को सपोर्ट करेगा। इसमें adaptive triggers अलग-अलग हथियारों के हिसाब से बदलेंगे, light bar आपके हेल्थ और शिप की स्थिति दिखाएगा और TouchPad की मदद से आप आसानी से कैमरा एंगल बदल सकते हैं या मैप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन-गेम ऑडियो लॉग्स और शिप के इंटरकॉम की आवाज कंट्रोलर के स्पीकर से सुनाई देगी, जिससे गेम और भी ज्यादा immersive लगेगा।
अगर आप PlayStation 5 Pro इस्तेमाल करते हैं, तो आपको और भी बेहतर विजुअल्स मिलेंगे। इसमें दो ग्राफिक्स मोड दिए गए हैं, एक Visual Mode, जो 4K रिजॉल्यूशन पर 30fps देता है और दूसरा Performance Mode, जो 60fps के साथ स्मूद गेमप्ले देता है, यानी खिलाड़ी अपनी पसंद के हिसाब से बेहतर ग्राफिक्स या तेज परफॉर्मेंस चुन सकते हैं।
‘Free Lanes’ अपडेट को Starfield का अब तक का सबसे बड़ा फ्री अपडेट बताया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों को स्टार सिस्टम के अंदर ग्रहों के बीच फ्री फ्लाइट का ऑप्शन मिलेगा, नए स्पेस एनकाउंटर्स जुड़ेंगे और गेम की दुनिया पहले से ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। साथ ही नए रिसोर्स के जरिए आप अपने गियर और स्पेसशिप को और बेहतर कस्टमाइज कर पाएंगे, वहीं ‘Terran Armada’ DLC में नई कहानी, नए मिशन, एक नया साथी और दमदार रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
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