  • Marvel Wolverine Release Date Announced Ps5 Exclusive Launching 15 September 2026

Marvel's Wolverine गेम की रिलीज डेट हुई कन्फर्म, जानिए कब होगा लॉन्च

Marvel's Wolverine की रिलीज डेट आखिरकार कन्फर्म हो गई है। Insomniac Games ने बताया है कि यह गेम 15 सितंबर 2026 को लॉन्च होगा। यह सिर्फ PlayStation 5 के लिए आएगा और इसमें जबरदस्त एक्शन और नई कहानी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 25, 2026, 01:36 PM (IST)

Wolverine Game PS5

photo icon Wolverine Game PS5

Sony के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Insomniac Games ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि Marvel’s Wolverine अब 15 सितंबर 2026 को रिलीज होगा। यह गेम सिर्फ PlayStation 5 (PS5) के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा। पहले इसे फॉल 2026 में रिलीज करने की बात कही गई थी लेकिन अब सटीक तारीख सामने आ गई है। स्टूडियो ने यह जानकारी अचानक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की, हालांकि रिलीज डेट की घोषणा के साथ कोई नया ट्रेलर जारी नहीं किया गया, फिलहाल गेम प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे PlayStation Store पर Wishlist किया जा सकता है। news और पढें: PlayStation फैंस के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते आ सकता है Sony का सबसे बड़ा गेमिंग सरप्राइज

GTA 6 और Wolverine की रिलीज डेट मे कितना अंतर है?

रिलीज डेट घोषित होने के बाद अब साफ हो गया है कि गेम में कोई देरी नहीं होगी। पहले लोग अंदाजा लगा रहे थे कि Marvel’s Wolverine शायद GTA 6 के आसपास ही लॉन्च हो सकता है लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। GTA 6 की रिलीज 19 नवंबर 2026 को तय है, जबकि Marvel’s Wolverine इससे लगभग दो महीने पहले, सितंबर में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि Wolverine को बाजार में अच्छा समय मिलेगा और खिलाड़ियों का पूरा ध्यान इसी गेम पर रहेगा। यह Sony और Insomniac Games के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि फैंस काफी समय से इस गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

गेम में Wolverine का कैरेक्टर कौन निभा रहा है?

इस गेम की पहली झलक सितंबर 2025 में Sony के State of Play इवेंट के दौरान दिखाई गई थी। उस ट्रेलर में Wolverine यानी Logan को जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाया गया था। गेम में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता Liam McIntyre ने Wolverine को आवाज दी है। Liam पहले Spartacus टीवी सीरीज में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं और कई वीडियो गेम्स में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। गेम के ट्रेलर में काफी खून-खराबा और तेज एक्शन दिखाया गया।

क्या इस बार Wolverine की कहानी पहले से अलग और ज्यादा दमदार होगी?

Insomniac Games ने कहा है कि इस गेम की कहानी कॉमिक्स से अलग अपनी नई स्टोरी बताएगी। गेम में खिलाड़ी कनाडा के जंगलों, जापान और काल्पनिक द्वीप Madripoor जैसे अलग-अलग स्थानों पर जाएंगे। गेम में Mystique जैसे मशहूर Marvel Characters भी नजर आएंगे। कहानी Wolverine के अंधेरे अतीत के रहस्यों को उजागर करने पर आधारित होगी।