  • Sony Playstation 6 Ps6 Leak Up To 30gb Unified Memory Gddr7 Ram Higher Bandwidth Expected According To Reports

PS6 को लेकर बड़ा खुलासा, मिल सकता है 30GB यूनिफाइड मेमोरी वाला कंसोल, लीक में सामने आई जानकारी

PlayStation 6 को लेकर नई लीक सामने आई है, जिसमें इसके हार्डवेयर को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि Sony अपने अगली पीढ़ी के कंसोल में ज्यादा पावरफुल यूनिफाइड मेमोरी और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 02:36 PM (IST)

PlayStation 6

photo icon PlayStation 6

Sony के PlayStation 5 को लॉन्च हुए लगभग छह साल पूरे होने वाले हैं ऐसे में Next Generation के कंसोल PlayStation 6 (PS6) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालिया लीक के मुताबिक, Sony अपने आने वाले गेमिंग कंसोल में बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड कर सकती है। कहा जा रहा है कि PS6 में यूनिफाइड मेमोरी को काफी बढ़ाया जाएगा, जिससे यह कंसोल ज्यादा पावरफुल और फ्यूचर-रेडी बन सकेगा। यह बदलाव खासतौर पर NextGen गेम्स की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। news और पढें: PlayStation 6 के लॉन्च में हो सकती है देरी, ये बड़ी वजह आई सामने

PS6 में PS5 से कितनी ज्यादा मेमोरी मिल सकती है?

लीकर KeplerL2 के अनुसार, PS6 में मौजूदा PS5 और PS5 Pro के मुकाबले ज्यादा सिस्टम मेमोरी दी जा सकती है। अभी PS5 और PS5 Pro दोनों में 16GB यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, हालांकि PS5 Pro में बैंडविड्थ ज्यादा और डेवलपर्स के लिए बेहतर RAM एलोकेशन है, लेकिन PS6 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 30GB तक जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Sony इसमें 3GB के GDDR7 मेमोरी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिन्हें क्लैमशेल कॉन्फिगरेशन में लगाया जाएगा। इससे बिना बड़े मेमोरी चिप्स इस्तेमाल किए ज्यादा कुल मेमोरी मिलसकेगी news और पढें: PS6 और Xbox Magnus कब होगा लॉन्च? दोनों में से कौन होगा ज्यादा बेहतर

क्या ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ से गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा?

अगर यह लीक सही साबित होती है, तो PS6 में 160-Bit का मेमोरी बस और 32Gbps स्पीड वाले मेमोरी चिप्स मिल सकते हैं। इससे कंसोल को करीब 640GB/s की मेमोरी बैंडविड्थ मिल सकती है, तुलना करें तो PS5 में 448GB/s और PS5 Pro में 576GB/s की बैंडविड्थ है, ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है कि गेम्स के टेक्सचर, ज्योमेट्री और बाकी डेटा बहुत तेजी से लोड हो पाएंगे। इससे ओपन-वर्ल्ड गेम्स में स्टटरिंग कम होगी और गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूद हो सकता है।

PS6 कब तक लॉन्च हो सकता है?

बढ़ी हुई यूनिफाइड मेमोरी की वजह से PS6 पर ज्यादा मुश्किल गेम वर्ल्ड, हाई-रेजोल्यूशन टेक्सचर और एडवांस AI फीचर्स को बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि Sony मेमोरी को स्टैंडर्ड तरीके से नहीं, बल्कि डायनेमिक रूप से बांट सकती है, जिसमें सिस्टम और गेम्स दोनों जरूरत के हिसाब से मेमोरी का इस्तेमाल कर सकें। हालांकि Sony ने अभी तक PlayStation 6 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी PS5 का लाइफ साइकिल लंबा रखना चाहती है, इसलिए PS6 की लॉन्चिंग 2028 के बाद तक टल सकती है फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक और अफवाहों पर आधारित हैं।