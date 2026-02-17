comscore
  Sony Playstation 6 Launch Delayed Ps6 May Release In 2028 Or 2029 Amid Ai Chip Shortage According To Reports

क्या 2029 तक टल जाएगा Sony का PS6? रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

PlayStation 6 की लॉन्चिंग देर से हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2027 की बजाय 2028 या 2029 में पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 17, 2026, 11:12 AM (IST)

PS6 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Sony अपनी Next Generation के गेमिंग कंसोल PlayStation 6 (PS6) को लॉन्च करने में देरी कर सकता है। पहले माना जा रहा था कि PS6 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी लॉन्चिंग 2028 या यहां तक कि 2029 तक टल सकती है। कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर PS6 की लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बढ़ती RAM और मेमोरी की कमी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। AI की तेजी से बढ़ती मांग के कारण चिप और मेमोरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे गेमिंग कंपनियों पर भी असर पड़ रहा है।

PS6 की लॉन्चिंग

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Sony अपने मौजूदा कंसोल PlayStation 5 के लाइफ साइकल को बढ़ाना चाहती है। PS5 को साल 2020 में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी दुनियाभर में अच्छी बिक्री कर रहा है। कंपनी पिछले कई वर्षों से लगभग हर सात साल में नया कंसोल लॉन्च करती आई है। उदाहरण के लिए, PlayStation 3 के बाद PS4 और फिर PS5 को इसी अंतराल में पेश किया गया। अगर PS6 की लॉन्चिंग 2029 तक टलती है, तो यह Sony के पुराने लॉन्च पैटर्न को बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी बाजार की स्थिति को देखते हुए सही समय का इंतजार कर रही है।

Microsoft का Next-Gen Xbox कंसोल

दूसरी ओर Sony की प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। Microsoft भी अपने Next-Gen Xbox कंसोल की तैयारी में जुटी हुई है। हाल ही में AMD की CEO Lisa Su ने संकेत दिया था कि अगला Xbox 2027 तक लॉन्च हो सकता है। हालांकि Microsoft ने अभी इस टाइमलाइन को लेकर पूरी तरह से अंदरूनी मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि AI की वजह से चिप और RAM की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे गेमिंग कंसोल बनाने वाली कंपनियों को जरूरी हार्डवेयर समय पर और सही कीमत में नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा असर आने वाले कंसोल की लॉन्चिंग पर पड़ सकता है।

Nintendo भी बढ़ा सकता है अपने नए कंसोल की कीमत

इसी बीच गेमिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ी खबर यह है कि Nintendo भी अपने नए कंसोल की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने पिछले साल Nintendo Switch 2 को अमेरिका में 449.99 डॉलर की कीमत पर लॉन्च किया था और अब तक इसके 1.7 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। अगर मेमोरी और चिप की कमी जारी रहती है तो आने वाले समय में गेमिंग कंसोल महंगे हो सकते हैं। फिलहाल Sony की ओर से PS6 को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गेमर्स को शायद नई पीढ़ी के PlayStation के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।