PC गेमर्स को Sony दे सकता है बड़ा झटका, क्या कंपनी सिंगल-प्लेयर गेम्स पर लगा सकती है ब्रेक?

Sony अपने गेम रिलीज करने का तरीका बदल सकती है। खबर है कि अब कंपनी अपने सिंगल-प्लेयर गेम्स PC पर नहीं लाएगा, बल्कि उन्हें सिर्फ PlayStation पर ही लॉन्च करेगी, पिछले कुछ सालों में Sony ने अपने कई मशहूर एक्सक्लूसिव गेम्स PC पर भी रिलीज किए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें खेल सकें। इससे कंपनी की कमाई भी बढ़ी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कंपनी दोबारा PS5 एक्सक्लूसिव रणनीति अपना सकती है, यानी बड़े गेम्स सिर्फ PlayStation पर ही पहले लॉन्च होंगे। यह जानकारी ब्लूमबर्ग के पत्रकार Jason Schreier ने Triple Click पॉडकास्ट में दी। उन्होंने बताया कि कंपनी अपने सिंगल-प्लेयर गेम्स को PC पर लाने के फैसले से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और पढें: Marvel's Wolverine गेम की रिलीज डेट हुई कन्फर्म, जानिए कब होगा लॉन्च

Sony के इन गेम्स को PC पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला

हाल के वर्षों में Sony ने अपने कई बड़े गेम्स को PS5 पर लॉन्च के एक या दो साल बाद PC पर भी जारी किए हैं। इनमें The Last of Us Part II और God of War Ragnarok जैसे टाइटल शामिल हैं। इन गेम्स को PC पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार Sony को उम्मीद के मुताबिक बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। Schreier का कहना है कि कंपनी अब अपने ‘tentpole’ यानी सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सिंगल-प्लेयर गेम्स को सिर्फ PlayStation तक सीमित रख सकती है। उनका मानना है कि भविष्य में ऐसे गेम्स खेलने के लिए खिलाड़ियों को PlayStation कंसोल खरीदना जरूरी हो सकता है। और पढें: PlayStation फैंस के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते आ सकता है Sony का सबसे बड़ा गेमिंग सरप्राइज

क्या Marvel’s Wolverine और Saros जैसे नए गेम्स कभी PC पर नहीं आएंगे

सबसे ज्यादा चर्चा Marvel’s Wolverine को लेकर हो रही है, जिसे Insomniac Games बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह गेम सितंबर में PS5 पर लॉन्च होगा और संभव है कि यह कभी भी PC पर न आए। जब Schreier से पूछा गया कि क्या यह गेम कभी PC पर रिलीज नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हुआ। इसके अलावा इस साल आने वाला Saros भी PS5 एक्सक्लूसिव रहेगा। हालांकि Sony ने पहले भी कुछ गेम्स को हमेशा के लिए एक्सक्लूसिव रखा है, जैसे Astro Bot और Demon’s Souls, जो अभी तक किसी बाकी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं।

ऑनलाइन और मल्टीप्लेयर गेम्स बाकी प्लेटफॉर्म पर होंगे लॉन्च

Sony सभी प्लेटफॉर्म पर गेम देना बंद नहीं कर रहा है। कंपनी अपने ऑनलाइन और मल्टीप्लेयर गेम्स अब भी PS5, PC और Xbox जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर साथ में लॉन्च कर रही है जैसे Helldivers 2 PS5 और PC पर एक साथ रिलीज हुआ था और बाद में Xbox पर भी आया। इसी तरह Marathon को PS5, PC और Xbox पर एक साथ लॉन्च करने की योजना है। इससे समझ आता है कि कंपनी सिंगल-प्लेयर गेम्स और ऑनलाइन गेम्स के लिए अलग-अलग प्लान बना रही है। अगर यह बदलाव होता है तो PlayStation के एक्सक्लूसिव गेम्स और भी खास बन सकते हैं। इसका सीधा फायदा PS5 की बिक्री को भी मिल सकता है क्योंकि लोग वही गेम खेलने के लिए PlayStation खरीदना चाहेंगे।