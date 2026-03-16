Samsung Galaxy Z Fold 8 कंपनी का नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन होने वाला है। इस फोन के फीचर्स की जानकारी ऑनलाइन लीक होना शुरू हो गई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी अपने नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन को टैबलेट जैसे डिजाइन के साथ पेश करने वाली है। इस फोन में 7.6 इंच का बड़ा प्राइमरी डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके साथ वाइड आस्पेक्ट रेशियो दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं, फोन की बैटरी भी पहले से बड़ी होगी। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy M17e 5G की कीमत, मिल सकते हैं ये फीचर्स

टिप्सटर Digital Chat Station ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए कथित Samsung Galaxy Z Fold 8 से जुड़ी जानकारी रिवील की है। लीक के मुताबिक, कंपनी अपने नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फोन में 7.6 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले देने वाली है। यह स्क्रीन साइज फोन अनफोल्ड होने के बाद मिलेगा। और पढें: Samsung Galaxy A37 5G लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, डिजाइन, कलर ऑप्शन और संभावित लॉन्च टाइमलाइन आई सामने

यह Galaxy Z Fold 7 में मिलने वाले डिस्प्ले से थोड़ा छोटा होगा। कंपनी ने Galaxy Z Fold 7 में 8 इंच का इनर डिस्प्ले व 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले पेश किया था।

लीक के मुताबिक, यह फोन छोटे लेकर वाइड डिजाइन के साथ आने वाला है, जिसमें टैबलेट जैसे 4:3 आस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा।

Samsung Galaxy Z Fold 8 leak specs

Samsung Galaxy Z Fold 8 के लीक फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में कंपनी डुअल-सेल बैटरी की मिलने वाली है। यह फोन 4,800mAh बैटरी के साथ दस्तक देने वाला है, जिसमें 2,267mAh व 2,393mAh सेल मौजूद होंगे, जो कि कम से कम 4660mAh बैटरी दे सकता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। और पढें: लॉन्च से पहले सामने आ गई Samsung Galaxy M17e 5G फोन की कीमत! जानिए यहां

Samsung Galaxy Z Fold 7 Specs

Samsung Galaxy Z Fold 7 के फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 8 इंच का डिस्प्ले दिया है। वहीं, फोन का कवर डिस्प्ले 6.50 इंच का मौजूद है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 12MP का सेकेंडरी व 10MP का तीसरा कैमरा दिया गया है। 10MP+10MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

FAQ (अक्सर पूछे जानें वाले सवाल)

1. Samsung Galaxy Z Fold 7 का डिस्प्ले साइज क्या है?

Samsung Galaxy Z Fold 7 में 8 इंच का इनर डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मौजूद है।

2. Samsung Galaxy Z Fold 8 कब लॉन्च होगा?

Samsung Galaxy Z Fold 8 की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई है। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी फोन जुलाई महीने में दस्तक देगा।

3. Samsung Galaxy Z Fold 8 का डिस्प्ले साइज क्या हो सकता है?

लीक के मुताबिक, Samsung Galaxy Z Fold 8 में 7.6 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले मिल सकता है।