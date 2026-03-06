Samsung Galaxy S26 Series की प्री-बुकिंग करने वालों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा जल्दी डिलीवरी

Samsung ने अपने नए स्मार्टफोन Galaxy S26 सीरीज की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए जल्द डिलीवरी की घोषणा की है। इस सीरीज में Galaxy S26 Ultra, S26+ और S26 शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टफोन दुनिया का पहला मोबाइल फोन है जिसमें इन-बिल्ट प्राइवेसी डिस्प्ले और एजेंटिक AI जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह AI यूजर्स के रोजमर्रा के कामों को खुद संभालता है। और पढें: OnePlus 15T के लॉन्च से पहले इस खास फीचर का हुआ खुलासा, कंपनी ने खुद किया कंफर्म

प्रोसेसर और कलर्स

Galaxy S26 सीरीज Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है, इस फोन की मोटाई केवल 7.9mm है और इसमें Super-Fast Charging 3.0 का फीचर है, जिससे फोन केवल 30 मिनट में 75% तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा फोन के डिजाइन को शानदार और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। सभी मॉडल Cobalt Violet, White, Black और Sky Blue कलर्स में उपलब्ध हैं। और पढें: Samsung Galaxy S26 खरीदने से पहले 5 ‘धुरंधर’ स्मार्टफोन जरूर देखें, वरना बाद में होगा पछतावा

कैमरा और वीडियो फीचर्स

Galaxy S26 सीरीज में कैमरा और वीडियो फीचर्स सबसे खास हैं। Galaxy S26 Ultra में बड़े लेंस हैं, जिससे कम रोशनी में भी शानदार फोटो ली जा सकती हैं। Nightography Video से अंधेरी जगहों पर भी साफ वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं। Super Steady टेक्नोलॉजी वीडियो शूट करते समय फिल्म की तरह स्थिर फ्रेम देती है। सेल्फी कैमरा में AI सुधार हैं, जिससे स्किन का कलर और छोटे-छोटे डिटेल्स साफ दिखते हैं। यह Galaxy सीरीज का पहला फोन है जो Advanced Professional Video (APV) स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है। और पढें: Xiaomi 17 Ultra का आज होगा ग्लोबल लॉन्च, मिल सकते हैं ये सब फीचर्स

AI Tools और कीमत

इस सीरीज में AI एडिटिंग टूल्स और Now Brief, Circle to Search जैसे नए फीचर्स भी हैं, जो रीयल-टाइम काम करते हैं। Samsung की Knox Matrix और Private Album सुरक्षा के साथ यह फोन 7 साल तक OS और सुरक्षा अपडेट देता है। Galaxy S26 Ultra की कीमत 1,39,999 रुपये से शुरू होती है, Galaxy S26+ की कीमत 1,19,999 रुपये और S26 बेस मॉडल की कीमत 87,999 रुपये से शुरू होती है। यह सीरीज भारत में सभी बड़े ऑनलाइन और रिटेल स्टोर पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। प्री-बुकिंग 10 मार्च 2026 तक जारी रहेगी।