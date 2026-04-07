RR vs MI: आज होगा बड़ा मुकाबला, जानें कब होगा मैच शुरू और कहां देखें?

IPL 2026 आज यानी मंगलवार को Rajasthan Royals और Mumbai Indians के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच गुवाहाटी के Barsapara Cricket Stadium में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ राजस्थान जीत की लय बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ मुंबई वापसी करने के इरादे से उतरेगी, मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा।

राजस्थान रॉयल्स का ये सीजन कैसा चल रहा है?

राजस्थान रॉयल्स इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर मजबूत शुरुआत की है। उन्होंने Chennai Super Kings और Gujarat Titans जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपना दम दिखाया है। कप्तान Riyan Parag की अगुवाई में टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

मुंबई इंडियंस का ये सीजन कैसा चल रहा है?

वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रही है। टीम ने अपने पहले मैच में Kolkata Knight Riders को हराया, लेकिन दूसरे मुकाबले में Delhi Capitals के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पांच बार की चैंपियन टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि कप्तान Hardik Pandya जल्द ही पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी कर सकते हैं।

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दोनों टीमों का रिकॉर्ड क्या कहता है और मैच कहां देखें?

अगर रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें मुंबई इंडियंस ने 16 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मैच जीते हैं। इस बार का मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों टीमें पहली बार गुवाहाटी के इस मैदान पर आमने-सामने होंगी। पिछले सीजन में जब दोनों टीमें भिड़ी थीं, तब मुंबई ने 100 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में राजस्थान इस बार हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports नेटवर्क पर देखा जा सकता है, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Jio Hotstar App और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।