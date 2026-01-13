comscore
Realme मचाएगा तहलका, 10,000mAh बैटरी के साथ भारत आ रहा नया फोन, BIS पर हुआ स्पॉट

Realme Next P फोन जल्द ही भारत में दस्तक देने वाला है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन BIS पर स्पॉट किया जा चुका है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 13, 2026, 05:37 PM (IST)

Realme P4x 5G स्मार्टफोन को पिछले महीने भारत में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब लेटेस्ट लीक रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जल्द ही कंपनी रियलमी पी सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। इस फोन को कंपनी 10,000mAh बैटरी के साथ लेकर आने वाली है। लीक की मानें, तो यह फोन Bureau of Indian Standards (BIS) सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे साफ होता है कि यह फोन जल्द ही भारत में भी दस्तक देगा। यहां जानें डिटेल्स। news और पढें: Realme P4x 5G को 988 रुपये महीना देकर लाएं घर, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

Realme Next P Series Phone

टिप्सटर Yogesh Brar (@heyitsygesh) ने अपने X हैंडल के जरिए नए Realme फोन से जुड़ी जानकारी दी है। टिप्सटर ने अपने पोस्ट में जानकरी दी है कि नया रियलमी P सीरीज का फोन BIS पर स्पॉट किया गया है। यह फोन जनवरी अंत तक मार्केट में दस्तक दे सकता है। इतना ही नहीं टिप्सटर ने फोन के तगड़े फीचर्स को भी रिवील किया। यह फोन 10,000mAh बैटरी के साथ दस्तक दे सकता है। यह रियलमी का अब-तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन हो सकता है। हालांकि, पोस्ट में अभी तक फोन के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। यह फोन मॉडल नंबर RMX5107 के साथ बीआईएस पर स्पॉट किया गया है। news और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

आपको बता दें, हाल ही में यह फोन मॉडल नंबर RMX5107 के साथ हाल ही में टेलीग्राम पर पर स्पॉट किया गया है। टेलीग्राम पर भी यह फोन इसी बैटरी क्षमता के साथ स्पॉट किया गया था। साथ ही यह फोन Android 16-बेस्ड Realme UI 7.0 के साथ काम करता है। इस फोन में 12GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज दिया जा सकता है।

Realme P4x 5G Price in India specs

Realme P4x 5G को कंपनी ने 15,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। कंपनी ने इस फोन को दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया था।

फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडर कैमरा शामिल है। फोन की बैटरी 7,000mAh की है, जिसके 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।