Realme Note 50 इस दिन होगा लॉन्च, खास फीचर्स और डिजाइन लीक

Realme Note Series जल्द लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल अपनी पहली नेट सीरीज के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कई लीक रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन की मानें तो इस सीरीज का पहली डिवाइस Realme Note 50 होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट में लोकप्रिय टिप्स्टर ने एक पोस्टर शेयर किया है। इसके अनुसार, Realme Note 50 के खास स्पेसिफिकेशन और ग्लोबल लॉन्च की जानकारी दी है। साथ ही, Realme Philippines ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Note Series को टीज करना शुरू कर दिया है। फोन के खास स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गए हैं। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

लोकप्रिय Paras Guglani ने एक पोस्टर शेयर किया है। इसकी मानें तो Realme Note 50 फोन 24 जनवरी, 2024 को लॉन्च होगा। अभी यह साफ नहीं है कि इसे किस रीजन में पेश किया जाएगा।

पोस्टर के अनुसार, Realme Note 50 फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz होगा और U शेप के नॉच के साथ आएगा। फोन 7.99mm अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ आएगा। इस फोन में डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग को सपोर्ट करेगा। पोस्टर में फोन की झलक भी दिखाई गई है। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। टिप्स्टर के अनुसार, फोन दो कलर ऑप्शन ब्लैक और स्काई ब्लू कलर में आएगा।

So Realme Note 50 is another C series device with low cost value!! available from 24th Jan’24 globally….

Black and Sky Blue colors! #RealmeNote50 pic.twitter.com/azIFUmaXDq

— Paras Guglani (@passionategeekz) January 16, 2024