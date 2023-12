Realme C67 5G: रियलमी का सबसे सस्ता 5G फोन जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज

Realme C67 5G: रियलमी जल्द भारत में अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन को हाल ही में कई सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था। अब कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन को आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से टीज किया है। यह रियलमी C सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। रियलमी के इस बजट स्मार्टफोन का रिटेल बॉक्स भी लीक हुआ है। कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस फोन को टीज करते हुए ‘लॉन्चिंग द ईयर एंड नेवर सीन बिफोर चैम्पियन सरप्राइज’लिखा है। यानी यह फोन इसी महीने के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। इसमें फ्लैट एज वाला डिस्प्ले मिलेगा।

चीनी ब्रांड की C सीरीज खास तौर पर लोअर बजट रेंज के स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है। इस सीरीज के फोन की कीमत 10 से 12 हजार रुपये की रेंज में होती है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट के मुताबिक, रियलमी का यह 5G फोन 12 हजार रुपये की रेंज में आ सकता है। रियलमी के अलावा Lava ने ही इस रेंज में 5G फोन लॉन्च किया है। पहले रियलमी के इस स्मार्टफोन को C65 के नाम से लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही थी।

— realme (@realmeIndia) December 5, 2023