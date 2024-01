Realme Note सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म, टीजर हुआ रिलीज

Realme कंपनी जल्द ही मार्केट में एक नई Note सीरीज की शुरुआत करने वाली है। यह जानकारी आज खुद कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। फिलहाल कंपनी ने इस सीरीज के नाम और लॉन्च डेट से जुड़ी जानकारी रिवील नहीं की है। हालांकि, लेटेस्ट लीक में इसके नाम व लॉन्च डेट सामने आ गई है। लीक की मानें, तो कंपनी की इस नई सीरीज के तहत आने वाला पहला फोन Realme Note 1 होगा। लीक में इस फोन के कुछ फीचर्स को भी रिवील किया गया है। लीक फीचर्स की बात करें, तो फोन 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में 108MP का कैमरा मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस नई सीरीज और नए फोन से जुड़ी सभी जानकारी।

@ThisGood15 नामक टिप्सटर ने X (Twitter) के जरिए Realme Note 1 फोन से जुड़ी डिटेल्स रिवील की है। जैसे कि हमने बताया टिप्सटर ने फोन के फीचर्स और लॉन्च डेट की जानकारी दी है। टिप्सटर की मानें, तो यह फोन “24.1” को लॉन्च होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन की लॉन्च डेट 24 जनवरी है।

Get ready for something big! I’m excited to share that realme is about to launch the brand-new Note Series. Stay tuned for the latest updates! #realmeNoteSeries pic.twitter.com/MgAa2GTnkY

— Sky Li (@skyli_realme) January 15, 2024