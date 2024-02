Realme 12 सीरीज की लॉन्च डेट लीक, इस दिन लेटेस्ट फीचर्स के साथ लेगी एंट्री

Realme 12 सीरीज भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप के तहत रियलमी 12 (Realme 12) और 12 प्लस (Realme 12+) को बाजार में उतारा जाएगा। इस सीरीज के टॉप मॉडल की माइक्रोसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गई है। अब दोनों अपकमिंग मोबाइल फोन्स की लॉन्च डेट लीक हो गई है। इससे पहले फोन्स के फीचर्स और कीमत सामने आई थी।

टिप्सटर सुधांशू अंभोर के मुताबिक, Realme 12 और Realme 12+ को 6 मार्च 2024 के दिन लॉन्च किया जाएगा। इस अपकमिंग सीरीज के लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित की जाएगी। हालांकि, स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अभी तक रियलमी 12 सीरीज लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

Exclusive: Realme 12 and Realme 12+ smartphones will be launching in India on 6th March at 12:00 PM.

Unless Realme makes any last-minute changes. pic.twitter.com/sv94qJovL8

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 19, 2024