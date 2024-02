Realme 12+ 5G फोन जल्द भारत में होगा लॉन्च, जानें संभावित कीमत और फीचर्स

Realme 12+ 5G की माइक्रोसाइट रियलमी इंडिया वेबसाइट पर लाइव हो गई है। इससे स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई है। हालांकि, अभी तक इस फोन की लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की गई है। लीक्स की मानें, तो स्मार्टफोन में फ्लैट डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन में MediaTek का प्रोसेसर और OIS सपोर्ट करने वाला कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके आने से भारतीय बाजार में Xiaomi, Vivo, Oppo और Samsung के मोबाइल फोन्स को जोरदार चुनौती मिलेगी।

रियलमी ने लाइव की गई माइक्रो साइट में कंफर्म कर दिया है कि Realme 12+ 5G मार्केट में जल्द दस्तक देगा। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह Realme 12 सीरीज में नए फोन के तौर पर जुड़ने वाला है, जिसकी कीमत 20 से 25 हजार के बीच रखी जा सकती है। इस स्मार्टफोन को 12 अपग्रेड्स मिलेंगे।

