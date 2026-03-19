iPhone के लिए लॉन्च हुआ AI वाला Comet Browser, जानिए क्या है इसमें खास

Perplexity AI ने अपने नए Comet Browser को अब iPhone यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्च के साथ कंपनी का मकसद ब्राउजिंग को और स्मार्ट और आसान बनाना है। इससे पहले Comet ब्राउजर को Mac और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए पेश किया गया था लेकिन अब इसे मोबाइल यूजर्स के हिसाब से तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक सामान्य ब्राउजर नहीं है, बल्कि इसमें AI फीचर्स को खासतौर पर शामिल किया गया है ताकि यूजर्स को हर काम के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत न पड़े और उन्हें एक ही जगह पर सबकुछ मिल सके। और पढें: Android यूजर्स के लिए Perplexity Computer हुआ लॉन्च, मिलेंगे ये फीचर्स

iPhone के लिए लॉन्च किया गया Comet ब्राउजर

iPhone के लिए लॉन्च किया गया Comet ब्राउजर पहले के डेस्कटॉप वर्जन की तरह ही काम करता है लेकिन इसे ज्यादा सिंपल और फास्ट बनाया गया है। अब यूजर्स न सिर्फ इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, बल्कि सीधे AI से सवाल पूछकर तुरंत जवाब भी पा सकते हैं। यह ब्राउजर यूजर्स को बिना ऐप बदले ही सर्च, पढ़ने और समझने की सुविधा देता है। खास बात यह है कि यह ब्राउजर स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को समझकर उसी के हिसाब से सुझाव भी देता है, जिससे यूजर्स का समय बचता है और काम आसान हो जाता है। और पढें: Perplexity AI ने लॉन्च किया नया AI Agent, अब Mac mini बन सकता है स्मार्ट असिस्टेंट

Comet ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत

Comet ब्राउजर की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट AI असिस्टेंट है। यह किसी भी वेब पेज को पढ़कर उसका छोटा और आसान सार (summary) बना सकता है और यूजर्स के सवालों का तुरंत जवाब दे सकता है। इसके अलावा इसमें वॉयस सर्च फीचर भी दिया गया है, जिससे यूजर्स बोलकर सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें साफ-साफ जवाब मिल जाता है। इसका सर्च सिस्टम भी अलग है, जिसमें सामान्य सर्च रिजल्ट के साथ-साथ AI द्वारा दिए गए जवाब भी शामिल होते हैं। आसान सवालों के जवाब तुरंत मिल जाते हैं, जबकि मुश्किल सवालों को AI असिस्टेंट विस्तार से समझाकर बताता है। और पढें: क्या है Perplexity Computer? जानिए ये बाकी AI चैटबॉट से कैसे है अलग

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रिसर्च और टास्क मैनेजमेंट के लिए भी कई काम के फीचर्स

इस ब्राउजर में रिसर्च और टास्क मैनेजमेंट के लिए भी कई काम के फीचर्स दिए गए हैं। यह अलग-अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके उसे आसान भाषा में समझा सकता है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को फायदा होगा। यूजर्स इंटरव्यू की तैयारी, शॉपिंग प्लानिंग या ईमेल भेजने जैसे काम भी इसमें कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह कैलेंडर इवेंट सेट करने या फॉर्म भरने जैसे काम भी कर सकता है। Comet ब्राउजर iPhone, डेस्कटॉप और Android जैसे कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे यूजर्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर अपना काम आसानी से जारी रख सकते हैं, हालांकि अभी इसे iPad के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, जिससे कुछ यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है।