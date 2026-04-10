comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Perplexity Ai Billion Dollar Build Challenge Win 1m Dollar Funding By Building An Ai Startup

Perplexity ने दिया चैलेंज, 8 हफ्तों में बनाओ अरबों की कंपनी, इनाम में मिलेंगे लगभग 9 करोड़ रुपए

Perplexity AI ने एक अनोखा चैलेंज शुरू किया है, इसमें आपको 8 हफ्तों में AI की मदद से एक बड़ी कंपनी बनानी है। अगर आप इसमें सफल होते हैं, तो आपको करीब 9 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 10, 2026, 11:20 AM (IST)

Perplexity AI

photo icon Perplexity AI

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Perplexity AI ने स्टार्टअप की दुनिया में एक बड़ा और दिलचस्प ऐलान किया है। कंपनी ने ‘Billion Dollar Build’ नाम का एक नया कंपटीशन लॉन्च किया है, जिसमें पार्टिसिपेट को AI की मदद से एक ऐसा स्टार्टअप बनाना होगा जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर तक पहुंच सके, खास बात यह है कि अगर आप इस चैलेंज में सफल होते हैं, तो कंपनी आपको 1 मिलियन डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) की फंडिंग देगी। यह पहल दिखाती है कि कैसे AI अब सिर्फ काम आसान करने का टूल नहीं, बल्कि बड़े बिजनेस खड़े करने का जरिया भी बन रहा है। news और पढें: iPhone के लिए लॉन्च हुआ AI वाला Comet Browser, जानिए क्या है इसमें खास

Perplexity Computer क्या है और यह कैसे स्टार्टअप बनाने में मदद करेगा?

इस कंपटीशन का मुख्य फोकस Perplexity Computer पर है, जो एक एडवांस AI एजेंट प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म एक साथ कई AI मॉडल्स के साथ काम कर सकता है, जैसे OpenAI, Google और Anthropic के मॉडल्स। पार्टिसिपेट को इसी टूल का इस्तेमाल करके अपने स्टार्टअप का आइडिया बनाना, उसे वैलिडेट करना और एक प्रोडक्ट तैयार करना होगा। कंपनी का कहना है कि AI की मदद से अब स्टार्टअप बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। news और पढें: Android यूजर्स के लिए Perplexity Computer हुआ लॉन्च, मिलेंगे ये फीचर्स

इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कितना समय मिलेगा?

हालांकि, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए समय बेहद सीमित है। पार्टिसिपेट के पास सिर्फ 8 हफ्तों का समय होगा, जिसमें उन्हें अपना प्रोडक्ट तैयार करना, यूजर्स जोड़ना और बिजनेस का ट्रैक्शन दिखाना होगा। कंपनी ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे पर्सनल रिलोकेशन एजेंट या ऐप्स के लिए लोकलाइजेशन प्लेटफॉर्म, यानी आपको ऐसा आइडिया चुनना होगा जो तेजी से स्केल हो सके और जिसकी मार्केट में बड़ी संभावनाएं हों। इससे साफ है कि यह कंपटीशन सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि तेजी से एक्शन लेने और रिजल्ट देने पर आधारित है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

क्या मिलेगा जीतने पर और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे?

इनाम की बात करें तो इस कंपटीशन में टॉप 3 विजेताओं को 1 मिलियन डॉलर की सीड फंडिंग के साथ-साथ 1 मिलियन डॉलर तक के AI क्रेडिट्स भी मिलेंगे, जिससे वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और आवेदन के लिए आपको 13 अप्रैल तक Perplexity का Pro या Max सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अंतिम चयन से पहले टॉप 10 फाइनलिस्ट 9 जून को लाइव पिच देंगे और 10 जून को विजेताओं की घोषणा की जाएगी, हालांकि इस कंपटीशन में केवल अमेरिका के 18 साल से ऊपर के लोग ही भाग ले सकते हैं।