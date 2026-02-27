comscore
क्या है Perplexity Computer? जानिए ये बाकी AI चैटबॉट से कैसे है अलग

Perplexity AI ने अपना नया फीचर 'Computer' लॉन्च किया है, जो कोई असली कंप्यूटर नहीं बल्कि एक स्मार्ट AI सिस्टम है। यह मुश्किल रिसर्च और बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर बेहतर और सटीक जवाब देता है। यह आम चैटबॉट से ज्यादा एडवांस तरीके से काम करता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 27, 2026, 01:03 PM (IST)

Perplexity Computer

photo icon Perplexity has introduced Computer, a workflow system that lets multiple AI models collaborate on a single task.

Perplexity AI ने अपना नया फीचर ‘Computer’ लॉन्च किया है, जो नाम से भले ही एक डिवाइस जैसा लगे, लेकिन असल में यह कोई फिजिकल कंप्यूटर नहीं है। यह एक नया AI वर्कफ्लो सिस्टम है, जिसे मुश्किल रिसर्च और मल्टी-स्टेप कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम एक साधारण चैटबॉट से अलग तरीके से काम करता है। जहां आम चैटबॉट एक ही AI मॉडल पर निर्भर रहते हैं, वहीं Computer कई अलग-अलग AI मॉडल्स को एक साथ जोड़कर एक ही टास्क पर काम करवाता है। इसका मकसद है कि यूजर को ज्यादा सटीक, व्यवस्थित और बेहतर तरीके से तैयार किया गया जवाब मिल सके। news और पढें: Airtel यूजर्स को झटका! अब फ्री नहीं मिलेगा Perplexity Pro, ऑफर हुआ रिमूव

क्या यह नया AI मॉडल है?

लॉन्च के दौरान Perplexity के CEO Aravind Srinivas ने बताया कि Computer किसी नए AI मॉडल का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ‘Orchestration Layer’ की तरह काम करता है। यानी यह तय करता है कि यूजर के सवाल के किस हिस्से को कौन सा AI मॉडल संभालेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूजर मार्केट रिसर्च या डिटेल रिपोर्ट की मांग करता है, तो सिस्टम उस बड़े टास्क को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देता है। एक मॉडल लॉजिकल रीजनिंग करता है, दूसरा वेब से जानकारी इकट्ठा करता है और तीसरा लंबे डॉक्युमेंट्स को संक्षेप में तैयार करता है। इसके बाद सभी हिस्सों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर्ड और व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार की जाती है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series में मिलेगा ‘Hey Plex’ AI Assistant, जानें ऐसा क्या है इसमें खास

Perplexity Computer क्या-क्या काम कर सकता है और यह कैसे अलग है?

Perplexity Computer की खास बात यह है कि इसमें प्लेटफॉर्म की वेब सर्च कैपेबिलिटी बनी रहती है। यह इंटरनेट से जानकारी जुटा सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है और साथ में Source Of Information भी देता है, ताकि जानकारी की विश्वसनीयता बनी रहे। इसके अलावा यूजर अपने डॉक्युमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिनका गहराई से एनालिसिस किया जा सकता है। यह सिस्टम मल्टी-स्टेप रीजनिंग पर काम करता है, यानी यह तुरंत एक छोटा जवाब देने के बजाय पहले जानकारी जुटाता है, फिर उसकी तुलना करता है और अंत में एक पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। खासतौर पर प्रोफेशनल यूजर्स के लिए इसमें यह सुविधा भी है कि वे तय कर सकते हैं कि किस हिस्से के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल हो, जिससे टोकन और क्रेडिट खर्च को नियंत्रित किया जा सके। news और पढें: Perplexity.in खोलते ही Google Gemini क्यों खुल रहा है? जानिए वजह

यह फीचर किसे मिलेगा और इसकी कीमत कैसे तय की गई है?

फिलहाल Perplexity Computer वेब पर Max प्लान सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। यह क्रेडिट-आधारित सिस्टम पर चलता है, जिसमें Max यूजर्स को हर महीने 10,000 क्रेडिट मिलते हैं और लॉन्च के समय एक बार अतिरिक्त बोनस क्रेडिट भी दिया गया है। कंपनी ने संकेत दिया है कि आगे चलकर एंटरप्राइज सपोर्ट भी शुरू किया जाएगा और बाकी यूजर्स के लिए रोलआउट की योजना जल्द शेयर की जाएगी।