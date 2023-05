लॉन्च से पहले OPPO F23 5G के फीचर्स हुए लीक, कीमत भी आई सामने

OPPO का नया स्मार्टफोन OPPO F23 5G भारत में 15 मई को लॉन्च होने वाला है। इस मोबाइल की माइक्रोसाइट शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर लाइव हो गई है, जिससे कंफर्म हो गया है कि अगामी फोन की सेल इस ही प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इस ही बीच टिप्सटर Sudhanshu Ambhore ने अपकमिंग मोबाइल की कीमत और फीचर ऑनलाइन लीक किए हैं। आइए जानते हैं… Also Read - OPPO F23 5G इस दिन होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

EXCLUSIVE: OPPO F23 5G with 8GB+256GB storage option will be priced between ₹25,000 – ₹26,000 in India. With offers it will cost under ₹20,000.

Specifications:

-6.72″ FHD+ LCD 120Hz

-Snapdragon 695

-64MP + 2MP + 2MP

-32MP

-5000mAh, 67W

-Android 13#OPPOF235G pic.twitter.com/pLZgdh8ogl

