Oppo ने भारतीय बाजार में एक नए स्मार्टफोन Oppo F23 5G की लॉन्चिंग को कन्फर्म कर दिया है। कंपनी ने लॉन्च डेट भी अनाउंस कर दी है। स्मार्टफोन अगले हफ्ते भारत में एंट्री लेने वाला है। पहले से ही भारतीय बाजार में Oppo F Series के कई स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अब कंपनी इस सीरीज में एक नया फोन लेकर आ रही है। लॉन्च डेट के साथ-साथ कंपनी ने डिजाइन का खुलासा भी कर दिया है। साथ ही, खास स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म हो गए हैं। आइये, सारी डिटेल जानते हैं। Also Read - Oppo F23 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत

Oppo India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि Oppo F23 5G स्मार्टफोन 15 मई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट में कंपनी ने फोन की फोटो भी दी है। इससे स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक पैनल के डिजाइन का खुलासा हो गया है।

फोन फ्लैट फ्रैम डिजाइन के साथ आ रहा है। इसके फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए पंच होल कटआउट दिया गया है। राइट साइड में पावर बटन दिया गया है।

डिवाइस में बड़ा कौमरा मॉड्यूल दिया गया है। स्मार्टफोन के बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। कैमरा मैड्यूल में सबसे ऊपर एक सेंसर और नीचे एक साथ दो सेंसर दिए गए हैं। LED फ्लैश भी दोनों सेंसर के साथ नीचे की तरफ मिल रहा है।

Super fast. Super sized. Super smooth! 🤩 Get set to #FlauntYourSuperpower with the #OPPOF235G. Launching on 15th May! 🙌 pic.twitter.com/ZWoQ4wHUl1

— OPPO India (@OPPOIndia) May 9, 2023